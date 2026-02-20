Garlasco in Tv, un parente di Andrea Sempio lo ‘smaschera’ sullo scontrino: “Non l’ha ritirato lui” Si continua a indagare anche sulla porta a soffietto e sull’orario della morte di Chiara Poggi: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Non si placano le discussioni sul delitto di Garlasco, al centro delle quali è tornato l’ormai famigerato scontrino del parcheggio di Vigevano di Andrea Sempio. Stando ad alcune indiscrezioni, il 37enne vigevanese rischia di essere ‘smascherato’ da un testimone che potrebbe essere suo parente. Le indagini, intanto, continuano a concentrarsi anche sulla porta a soffietto e sull’orario della morte di Chiara Poggi. Oggi venerdì 20 febbraio 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultmi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: lo scontrino ‘falso’ di Andrea Sempio, la testimonianza di un familiare

Il dibattito sul delitto di Garlasco continua a ruotare anche e soprattutto intorno al celebre scontrino del parcheggio di Vigevano di Andrea Sempio. Il 37enne vigevanese avrebbe staccato la ricevuta il 13 agosto del 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, ma la Procura non l’ha mai ritenuta un alibi. Nelle ultime settimane si è fatta strada l’ipotesi che possa trattarsi di uno scontrino falso (motivo per il quale la difesa di Sempio è tornata alla carica con una consulenza per dimostrarne l’autenticità); decisiva, in questo senso, potrebbe essere una nuova testimonianza esclusiva da parte di un parente dello stesso Sempio. "Un testimone, che secondo indiscrezioni sarebbe un familiare di Sempio, ai Carabinieri del nucleo investigativo di Milano ha spiegato pochi mesi fa di avere una conoscenza diretta del fatto che a Sempio quel tagliando sarebbe stato fornito e che quindi non sarebbe stato lui a ritirare alle 10:18 del 13 agosto 2007 dal parchimetro" si legge su La Provincia Pavese. La risposta del legale di Sempio non si è fatta attendere. "Allora tremiamo…" ha ironizzato Liborio Cataliotti oggi a Mattino Cinque, aggiungendo: "Aspettiamo di sapere quale sarà il parente"

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 20 febbraio 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco, cercando di fare chiarezza sullo scontrino di Andrea Sempio ma anche sugli ultimi sviluppi delle indagini sulla porta a soffietto e sull’orario della morte di Chiara Poggi. Spazio anche al caso di Pierina Paganelli e di Liliana Resinovich. Alla conduzione, come sempre, ci saranno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero; ospiti della serata Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 20 febbraio 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Potrebbe interessarti anche