Garlasco in Tv, le feste in villa e le 41 foto sparite: le ultime news Continuano a spuntare nuovi dettagli oscuri intorno all’omicidio di Chiara Poggi: il ruolo di Stasi e Sempio, stasera gli aggiornamenti a Quarto Grado

Il nuovo anno della cronaca si è aperto proprio come si era chiuso il 2025, nel segno del delitto di Garlasco. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a fare discutere e il dibattito non sembra destinato a placarsi, anzi; continuano a spuntare nuovi dettagli che gettano ulteriori ombre su quanto accaduto in quel tragico 13 agosto del 2007. Oggi venerdì 2 gennaio 2026 si parlerà degli ultimi aggiornamenti e degli sviluppi delle indagini anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, le ultime: il mistero dei party e le foto scomparse di Alberto Stasi e Chiara Poggi

Dall’arma del delitto all’orario del decesso fino all’ipotesi di più killer coinvolti, nell’ambito del caso Garlasco ci sono ancora quasi tutti gli aspetti chiave da chiarire. Attorno a essi, tuttavia, non mancano dettagli oscuri che potrebbero risultare decisivi per fare luce su quanto realmente accaduto nella villetta di via Pascoli il 13 agosto del 2007. Dopo le prime indagini a dir poco confuse, infatti, si sta indagando in tutte le direzioni e tra i misteri irrisolti c’è anche quello legato alle feste private tenutesi a Garlasco proprio in quegli anni. Stando alla testimonianza di una ragazza pochi giorni dopo l’omicidio, infatti, Chiara Poggi avrebbe preso parte a uno dei party della ‘Garlasco bene’, forse proprio con Alberto Stasi. E a proposito di quest’ultimo – condannato in via definitiva a 16 anni di carcere nel 2015 – resta l’incognita delle 41 fotografie. Stasi ha denunciato la scomparsa di questa raccolta di fatto scomparsa nel nulla: cosa si poteva vedere in questi scatti?

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 2 gennaio 2026 a Quarto Grado si tornerà ovviamente a parlare del delitto di Garlasco e si discuterà degli ultimi aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, in particolare modo sull’ipotesi del coinvolgimento di più persone. Dopo il clamoroso boom di ascolti di ieri con lo speciale sulla strage di Crans-Montana, il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero torna in onda nel prime time di Rete 4. Tra gli ospiti della serata Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 2 gennaio 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

