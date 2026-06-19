Garlasco in Tv, le foto di Stasi fuori dal carcere e la madre di Sempio trasferita in psichiatria: l’appello degli avvocati e ultime news L’ex fidanzato di Chiara Poggi è tornato al lavoro e prepara la richiesta di revisione del processo: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco è entrato in una nuova, complicata, fase. Dopo la scarcerazione di Alberto Stasi, infatti, si aprono nuovi e controversi scenari per il caso più discusso della cronaca nera italiana. A tenere banco è anche la situazione della madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale. Oggi venerdì 19 giugno 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: Alberto Stasi torna al lavoro, le condizioni della madre di Andrea Sempio

Alberto Stasi ha lasciato il penitenziario di Bollate e a Quarto Grado sono state diffuse le prime immagini del suo ritorno al lavoro. Riconoscendo la buona condotta tenuta, infatti, il Tribunale di Sorveglianza ha autorizzato il completamento della pena fuori dal carcere e per l’ex fidanzato di Chiara Poggi questo regime di semilibertà rappresenta un primo passo verso la normalità. Stasi potrà andare regolarmente al lavoro (con il quale continuerà a pagare il risarcimento alla famiglia Poggi), ma dovrà rientrare a casa entro le 23 e non potrà lasciare la Lombardia. La sua difesa starebbe intanto preparando la richiesta di revisione del processo, mentre si profila il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. A proposito del 37enne vigevanese – al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – la madre Daniela Ferrari è stata dimessa dal reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Vigevano dopo il tentato suicidio ma per il momento, come riporta Il Corriere della Sera, la donna resta ricoverata in Psichiatria. Inizialmente si pensava a un’overdose di farmaci, ma gli avvocati di Sempio Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno spiegato come la donna sia ‘crollata’ di fronte all’enorme ondata di pressione e odio sui social, chiedendo a tutti di abbassare i toni.

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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 19 giugno 2026 a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Il talk show di Rete 4 raddoppia nuovamente dopo l’appuntamento di ieri per parlare del caso dell’omicidio di Chiara Poggi e non solo. Spazio anche al caso Pierina Paganelli dopo dopo l’assoluzione di Louis Dassilva. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero; ospiti della serata Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 19 giugno 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

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