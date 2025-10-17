Garlasco in TV: il rebus della collana, la ‘vittoria’ di Venditti e la bordata di Raffaele Sollecito Spunta un dettaglio forse mai analizzato nelle indagini del 2007, annullato il decreto di sequestro dell’ex pm: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado

Sono settimane bollenti per il delitto di Garlasco. Mentre la revoca del mandato di Massimo Lovati continua a fare discutere, infatti, proseguono le indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, tra ‘nuove’ impronte e dettagli destinati ad alimentare i dubbi. Il tribunale del riesame di Brescia, intanto, ha accolto il ricordo presentato dall’ex procuratore Mario Venditti. Oggi venerdì 17 ottobre 2025 si parlerà degli ultimi aggiornamenti anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco: il ‘mistero’ della collanina di Chiara Poggi e il destino di Mario Venditti

Le indagini sul caso Garlasco procedono a ritmi serrati e anche a Mattino Cinque, nella puntata di oggi, si è tornati a parlare della scena del delitto puntando i riflettori su un dettaglio in particolare. Secondo alcune ricostruzioni, infatti, nel fascicolo delle indagini condotte nel 2007 ci sarebbe una collanina da uomo in cuoio trovata su uno dei divani della villetta di via Pascoli. Al momento non è chiaro se sia stata effettivamente analizzata (e, soprattutto, sia ancora conservata), ma non è da escludere che la Procura di Pavia possa verificare lo stato del reperto ed eventualmente includerlo nel nuovo fascicolo.

Buone notizie, invece, per l’ex pm Mario Venditti. L’ex procuratore della Procura di Pavia che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio è indagato per corruzione in atti giudiziari e il tribunale del Riesame di Brescia ha accolto il ricorso attraveso il quale il suo avvocato chiedeva di annullare il sequestro disposto lo scorso 26 settembre.

Mentre il rebus di Garlasco è ancora ben lontano dalla sua soluzione, inoltre, Raffaele Sollecito ha lanciato l’allarme paragonando la situazione al suo coinvolgimento nel processo per la morte di Meredith Kercher a Perugia, dalla quale fu assolto nel 2015: "Lo sto vedendo di nuovo nel caso di Garlasco, e mi intristisce molto (…) In un mondo come questo una sentenza di assoluzione non ti libera, ma spesso ti porta in una nuova prigione, quella del giudizio e dello sguardo delle persone".

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 17 ottobre 2025 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggiche sarà al centro della puntata di stasera. Nel talk show di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero si discuterà dell’inchiesta sul sistema di corruzione e sul futuro di Andrea Sempio senza Massimo Lovati, ma anche del caso Pierina Paganelli. Tra gli ospiti della serata Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 17 ottobre 2025)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

