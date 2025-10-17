Garlasco in TV: il rebus della collana, la ‘vittoria’ di Venditti e la bordata di Raffaele Sollecito
Spunta un dettaglio forse mai analizzato nelle indagini del 2007, annullato il decreto di sequestro dell’ex pm: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado
Sono settimane bollenti per il delitto di Garlasco. Mentre la revoca del mandato di Massimo Lovati continua a fare discutere, infatti, proseguono le indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, tra ‘nuove’ impronte e dettagli destinati ad alimentare i dubbi. Il tribunale del riesame di Brescia, intanto, ha accolto il ricordo presentato dall’ex procuratore Mario Venditti. Oggi venerdì 17 ottobre 2025 si parlerà degli ultimi aggiornamenti anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco: il ‘mistero’ della collanina di Chiara Poggi e il destino di Mario Venditti
Le indagini sul caso Garlasco procedono a ritmi serrati e anche a Mattino Cinque, nella puntata di oggi, si è tornati a parlare della scena del delitto puntando i riflettori su un dettaglio in particolare. Secondo alcune ricostruzioni, infatti, nel fascicolo delle indagini condotte nel 2007 ci sarebbe una collanina da uomo in cuoio trovata su uno dei divani della villetta di via Pascoli. Al momento non è chiaro se sia stata effettivamente analizzata (e, soprattutto, sia ancora conservata), ma non è da escludere che la Procura di Pavia possa verificare lo stato del reperto ed eventualmente includerlo nel nuovo fascicolo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Buone notizie, invece, per l’ex pm Mario Venditti. L’ex procuratore della Procura di Pavia che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio è indagato per corruzione in atti giudiziari e il tribunale del Riesame di Brescia ha accolto il ricorso attraveso il quale il suo avvocato chiedeva di annullare il sequestro disposto lo scorso 26 settembre.
Mentre il rebus di Garlasco è ancora ben lontano dalla sua soluzione, inoltre, Raffaele Sollecito ha lanciato l’allarme paragonando la situazione al suo coinvolgimento nel processo per la morte di Meredith Kercher a Perugia, dalla quale fu assolto nel 2015: "Lo sto vedendo di nuovo nel caso di Garlasco, e mi intristisce molto (…) In un mondo come questo una sentenza di assoluzione non ti libera, ma spesso ti porta in una nuova prigione, quella del giudizio e dello sguardo delle persone".
Quarto Grado, le anticipazioni di stasera
Oggi venerdì 17 ottobre 2025 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggiche sarà al centro della puntata di stasera. Nel talk show di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero si discuterà dell’inchiesta sul sistema di corruzione e sul futuro di Andrea Sempio senza Massimo Lovati, ma anche del caso Pierina Paganelli. Tra gli ospiti della serata Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.
Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 17 ottobre 2025)
Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco, il nuovo pizzino del padre di Sempio cambia tutto: cosa c'è scritto. Le ultime news dalla Tv
Stasera si tornerà a parlare del caso Chiara Poggi e dell’inchiesta su Mario Venditt...
Delitto Garlasco, l’ombra delle ‘mazzette’ al pm e le intercettazioni dei genitori di Sempio. Le ultime news in tv
Stasera si tornerà a parlare del caso Chiara Poggi e della nuova inchiesta su Mario ...
Garlasco, il terremoto: perquisita casa Sempio e indagato il procuratore che archiviò le indagini. Le ultime news in tv
Giornata critica e forse decisiva per il caso Chiara Poggi: la Procura di Brescia in...
Garlasco, undici impronte che possono riscrivere la storia: c’è la prima data in aula. Le ultime news in tv
Le tracce trovate sulla spazzatura e sulle unghie del pollice di Chiara Poggi al cen...
Garlasco in Tv, l'avvocato Lovati e le dimissioni di Garofano: “Colpa dell’impronta 33". Poi la verità del padre di Sempio su Venditti
L’avvocato ha commentato la decisione dell’ex comandante del Ris di Parma, oggi cons...
Ore 14 Sera, Milo Infante svela nuovi retroscena su Garlasco: tutte le news
Nuovo appuntamento con il talk di Rai 2 in versione serale: tutte le anticipazioni d...
Garlasco in TV: la (nuova) verità di Lovati e la richiesta choc del legale di Venditti
L’avvocato di Sempio racconterà quanto successo con Corona, mentre Daniele Aiello ch...
Garlasco in TV, arriva la svolta: il PC ritrovato, i due carabinieri e il nuovo alibi di Sempio
Emergono nuovi dettagli ‘sfuggiti’ nelle prime indagini: gli ultimi aggiornamenti su...