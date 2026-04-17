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Garlasco in Tv, il ‘nodo’ della traccia 61 dietro i nuovi approfondimenti genetici? Cosa può scagionare Stasi

Stando gli ultimi rumor la Procura di Pavia avrebbe chiesto una nuova consulenza: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ci sono ancora tantissime zone d’ombra su cui fare luce nel delitto di Garlasco. A più di un anno dalla riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, tutto sembrava virare verso la chiusura delle indagini che, tuttavia, continua e forse continuerà a slittare. I dubbi sono ancora tanti e, stando agli ultimi rumor, la Procura avrebbe chiesto una nuova consulenza genetica. Cosa succederà? Quale è il destino di Alberto Stasi e di Andrea Sempio? Oggi venerdì 17 aprile 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la nuova consulenza genetica e il ‘caso’ della traccia 61

Con la perizia Cattaneo e la BPA dei Ris di Cagliari (a cui si è poi aggiunta la nuova consulenza informatica del professor Dal Checco) in mano alla Procura, sembrava tutto pronto per la chiusura delle indagini, ma – come ormai è risaputo – il delitto di Garlasco regala sempre sorprese. A quanto pare, infatti, non basteranno i tre documenti ‘chiave’; a rivelarlo è stato l’inviato Emanuele Canta a Mattino Cinque, che ha parlato di una nuova consulenza genetica che ancora mancherebbe sul tavolo dei magistrati. La Procura avrebbe chiesto degli "approfondimenti genetici" a Carlo Previderè, ma al momento non è noto su cosa saranno incentrati. Tra le ipotesi c’è anche quella della ‘misteriosa’ traccia 61, la macchia di sangue trovata in cucina vicino al forno a microonde, lontano quindi dall’aggressione. L’unico profilo genetico individuato sarebbe quello di Chiara Poggi, ma la traccia – come spiegato anche dal consulente dei Poggi Marzio Capra a FanPage – rivelerebbe una cosa fondamentale: "L’aggressore conosceva quella casa". Non a caso questo dettaglio tutt’altro che trascurabile fu tra gli elementi che portò alla condanna di Alberto Stasi. Anche Andrea Sempio, tuttavia, frequentava casa Poggi per vedere l’amico Marco.

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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 17 aprile 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Nella puntata di stasera si parlerà proprio dell’analisi del profilo psicologico di Andrea Sempio tracciata dagli investigatori. Spazio anche al giallo delle avvelenate di Campobasso e al femminicidio di Pamela Genini, ma anche al caso Pierina Paganelli. Alla conduzione, come sempre, ci saranno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero; ospiti della serata Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 17 aprile 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

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