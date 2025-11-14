Garlasco in TV, il mistero del Dna ‘incompleto’ che può scagionare Sempio e la verità sulle impronte Gli esiti delle nuove analisi sono stati ricondotti al fratello di Chiara Poggi e a un carabiniere: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado su Rete 4

Il delitto di Garlasco è un mosaico complesso a cui sembrano aggiungersi sempre più tasselli. Mentre la maxi-inchiesta sul caso corruzione e sul ‘sistema Pavia’ è entrata nel vivo, infatti, sono soprattutto i risultati dei nuovi accertamenti dattiloscopici sulle impronte rinvenute nella villetta di via Pascoli a fare discutere. Al momento non ci sarebbero indizi che porterebbero ad Andrea Sempio. Oggi venerdì 14 novembre 2025 si parlerà degli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, le ultime: le impronte nella villetta e il ‘mistero’ del Dna misto

Il caso Garlasco – come detto – procede ancora su due binari. Da un lato si cerca di fare chiarezza sull’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio nel 2017 (per cui l’ex pm Mario Venditti avrebbe ‘incassato’ 20-30mila euro) e sulla rete di corruzione nota come ‘sistema Pavia’, dall’altro è caccia alla verità sulla morte di Chiara Poggi. Nell’ambito della prima inchiesta ieri è stato sentito a Brescia Massimo Lovati, mentre per quanto riguarda l’omicidio del 13 agosto del 2007 i nuovi sviluppi sono arrivati con le analisi delle impronte rinvenute nella villetta di via Pascoli 8, a Garlasco. Le impronte sulla porta d’ingresso sono state ricondotte un carabiniere, quelle sulla porta interna dell’abitazione a Marco Poggi (fratello di Chiara); sulla spazzatura e sulla scena del crimine sono state trovate soprattutto tracce della vittima e di Alberto Stasi. Una buona notizia per Andrea Sempio, il cui Dna non è stato trovato da nessun’altra parte a eccezione dell’ormai celebre impronta 33. Resta da chiarire, tuttavia, a chi appartiene il materiale biologico rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi. Stando un’indiscrezione riportata da La Presse, la genetista Denise Albani parlato di un Dna ‘incompleto’, misto e non identificativo, destinato a infittire il mistero.

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 14 novembre 2025 a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi, a partire proprio dai risultati delle nuove analisi sulle impronte. Nella puntata di stasera del talk show di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero spazio anche al caso Pierina Paganelli, la donna trovata uccisa nel suo garage a Rimini nel 2023. Tra gli ospiti della serata Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 14 novembre 2025)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

