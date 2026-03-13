Garlasco in Tv, gli elementi che possono cambiare l’orario della morte di Chiara Poggi (e il ruolo di Stasi)
Continua anche la ‘guerra’ informatica tra i consulenti della famiglia Poggi e gli avvocati di Stasi: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi
Non si ferma il dibattito sul delitto di Garlasco. I contenuti (decisivi) della perizia depositata dalla dottoressa Cattaneo in Procura continuano a rimanere top secret, ma questo non placa gli animi e, anzi, infiamma lo scontro tra le parti. Al centro delle discussioni resta l’orario della morte di Chiara Poggi (che la nuova consulenza potrebbe avere ricollocato), vale a dire quei famosi 23 minuti che portarono alla condanna di Alberto Stasi. Prosegue anche la ‘battaglia’ informatica tra i consulenti della famiglia Poggi e gli esperti del team deglia avvocati di Stasi. Oggi venerdì 13 marzo 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’enigma dell’orario della morte di Chiara Poggi
Manca sempre meno all’apertura della fase di discovery (quando verrano svelati tutti gli elementi alle parti coinvolte) e, di fatto, alla chiusura del caso Garlasco. Tra i risultati più attesi della relazione presentata dalla professoressa Cristina Cattaneo – incaricata di riesaminare tutti gli elementi e i reperti relativi all’omicidio di Chiara Poggi – c’è anche e soprattutto l’orario di morte della giovane vittima. In passato i giudici lo collocarono tra le 9:12 e le 9:35, vale a dire da quando la ragazza disattivò l’allarme e il minuto in cui Alberto Stasi accese il pc a casa sua. Furono proprio questi 23 minuti a portare alla condanna dell’ex fidanzato di Chiara e, ovviamente, un cambio di orario potrebbe ribaltare tutto. Stando alle parole del consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, questo non sarebbe tuttavia possibile: "L’orario è compreso fra le 7:30 e le 12:30" ha spiegato l’esperto a Fanpage, allargando la finestra temporale. Come da lui stesso raccontato, infatti, l’orario fu ‘ricavato’ da elementi (come le persiane abbassate di casa Poggi e la bicicletta vista fuori dalla villetta di via Pascoli intorno alle 9:12), non da dati scientifici.
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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera
Oggi venerdì 13 marzo 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco, con un particolare focus su quella che è la ‘guerra’ informatica tra i consulenti della famiglia Poggi e la difesa di Alberto Stasi, portata avanti a colpi di perizie sul pc di Chaira Poggi. Spazio anche alla vicenda della famiglia nel bosco e al caso Pierina Paganelli. Alla conduzione, come sempre, ci saranno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero; ospiti della serata Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.
Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 13 marzo 2026)
Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.
Guida TV
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19 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
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