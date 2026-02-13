Garlasco in Tv: cosa c’era sul pc di Chiara Poggi e il giallo del parcheggio ‘affollato’ di Vigevano I risultati della perizia informatica sul computer della giovane potrebbero ribaltare le indagini: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

I riflettori della cronaca nera italiana continuano a essere puntati sul delitto di Garlasco. Le indagini della Procura di Pavia proseguono senza sosta così come il dibattito intorno al caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Stando alle ultime indiscrezioni i risultati perizia informatica sul computer della giovane potrebbero ribaltare la situazione. Cosa succederà? Al centro delle discussioni anche il celebre scontrino del parcheggio di Vigevano di Andrea Sempio e oggi venerdì 13 febbraio 2026 si tornerà a parlare del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la perizia sul pc di Chiara Poggi e il ‘test’ sugli scontrini di Vigevano

Se la scorsa settimana si è parlato della possibilità che lo scontrino staccato da Andrea Sempio nel parcheggio di Vigevano la mattina del 13 agosto del 2007 fosse stato falsificato, le ‘indagini’ sul presunto alibi (mai considerato tale dai pm) del 37enne vigevanese non si sono fermate. A Mattino Cinque, infatti, sono stati intervistati vari vigevanesi, che si sono detti tutti d’accordo sul fatto che quel giorno la città (e quindi il parcheggio) fosse più affollata del solito per la tradizionale fiera d’estate, a cui in molti partecipavano nel 2007. La Procura di Pavia, intanto, indaga sul computer di Chiara Poggi, i cui contenuti – secondo alcune indiscrezioni – potrebbero ribaltare l’intero caso Garlasco. Dopo le approfondite analisi sul pc di Alberto Stasi, infatti, tra documenti esclusivi (come la conversazione con lo stesso fidanzato di cui si è discusso a lungo) si va a caccia del famigerato movente.

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 13 febbraio 2026 a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco, con particolare focus sui risultati della nuova perizia informatica sul computer di Chiara Poggi; quali sono gli elementi su cui si sta concentrando la Procura? Spazio anche al caso di Pierina Paganelli e di Daniela Ruggi. Alla conduzione, ovviamente, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero; ospiti della serata Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Andrea Biavardi, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 13 febbraio 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

