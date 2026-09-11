Quarto Grado, la difesa di Stasi prepara la revisione: gli elementi che possono ribaltare tutto. Poi la diretta della fiaccolata per Lorena Isceri
Oggi venerdì 11 settembre 2026 Gianluigi Nuzzi torna al timone della terza puntata stagionale del programma di Rete 4: tutte le anticipazioni
Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione di Quarto Grado e non solo. Mentre l’inchiesta su Andrea Sempio si avvia verso la conclusione, infatti, la difesa di Alberto Stasi starebbe preparando nuovi elementi per tentare di ottenere la revisione della condanna definitiva. Oggi venerdì 11 settembre 2026 si tornerà a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi anche nella terza puntata stagionale del programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Spazio anche agli ultimi aggiornamenti sul femminicidio di Lorena Isceri e sul caso Pamela Genini. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la strategia di Andrea Sempio
Il caso Garlasco potrebbe presto entrare in una nuova fase. La difesa di Alberto Stasi, infatti, starebbe preparando una nuova richiesta di revisione della condanna a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, mentre l’inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio si avvia verso la conclusione prevista per il 28 settembre. Secondo quanto riferito, gli avvocati di Stasi potrebbero basare l’istanza su alcuni elementi emersi o rivalutati negli ultimi mesi. Tra questi ci sarebbe la diversa ricostruzione dell’orario della morte di Chiara, che potrebbe rafforzare l’alibi di Stasi e collocarlo fuori dalla villetta mentre lavorava alla propria tesi di laurea. Un secondo aspetto riguarda una traccia di calzatura rinvenuta sulla scena: una nuova interpretazione la collegherebbe al momento in cui Stasi avrebbe trovato il corpo, anziché all’azione dell’assassino. Infine, particolare attenzione viene dedicata al (chiacchieratissimo) materiale genetico sotto le unghie della vittima, che non sarebbe riconducibile a Stasi. Il genetista Ugo Ricci, impegnato con la difesa, ha confermato che sono in corso ulteriori approfondimenti genetici. Parallelamente, la Procura Generale di Milano sta valutando gli atti dell’indagine pavese.
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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera
Oggi venerdì 11 settembre 2026 a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Al centro della puntata di questa sera ci sarà anche e soprattutto il femminicidio di Lorena Isceri, la donna 45enne aggredita, legata scaraventata giù da un cavalcavia dell’autostrada A1 dall’ex fidanzato Federico Vella, il quale si è poi tolto la vita. Collegamenti In diretta da Squinzano, il paese natale della vittima in provincia di Lecce, dove in serata si terrà una fiaccolata per ricordarla. Spazio anche alla vicenda di Pamela Genini, con l’ex fidanzato della vittima (e al momento unico indagato) Francesco Dolci ospite in studio. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Ospiti della serata Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Tiziana Maiolo, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.
Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 11 settembre 2026)
Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.
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