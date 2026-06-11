Garlasco in Tv, Marco Poggi categorico: “Mai visto i video intimi di Chiara e Stasi”. L’ipotesi ‘assurda’ su Andrea Sempio Il fratello di Chiara Poggi ha ribadito la sua versione parlando anche della chiavetta USB: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi su Rete 4

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco continua a fare discutere in tv e non solo. Sotto la lente d’ingrandimento c’è ora l’interrogatorio di Marco Poggi dello scorso maggio, le cui immagini sono state diffuse in rete. Il fratello di Chiara ha ribadito alle autorità la sua versione, negando di avere mai visto i video intimi della sorella e del suo ex fidanzato Alberto Stasi e parlando anche di Andrea Sempio. Oggi giovedì 11 giugno 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’interrogatorio di Marco Poggi

Nella giornata di oggi è stato diffuso da Adnkronos il video dell’interrogatorio di Marco Poggi risalente allo scorso maggio. Ascoltato dai pm della Procura di Pavia come testimone nell’ambito del delitto di Garlasco, il fratello di Chiara Poggi ha confermato quanto detto in passato, negando di avere mai avuto niente a che fare con i filmati privati della sorella e Alberto Stasi. "Ripeto che io il video di Chiara e Stasi non l’ho visto e non l’ho fatto vedere ai miei amici" le parole del fratello della giovane vittima, uccisa il 13 agosto del 2007. L’uomo ha parlato anche della famosa chiavetta USB che, stando ad alcune intercettazioni, avrebbe avuto salvati in memoria proprio i video intimi della coppia. Il fratello di Chiara ha scartato l’ipotesi ‘assurda’ seconda la quale il suo amico d’infanzia Andrea Sempio – al momento unico indagato per l’omicidio – avrebbe potuto rubare la chiavetta entrando in possesso del contenuto: "Mi sembra folle perché non penso un mio amico viene a casa mia e mi ruba qualcosa".

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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi giovedì 11 giugno 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Dopo l’esperimento della scorsa settimana il programma raddoppia nuovamente l’appuntamento per parlare anche del caso Pierina Paganelli dopo che la Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva In carcere dal 16 luglio 2024, l’uomo era l’unico indagato e accusato di aver ucciso la settantottenne ma, dopo sedici ore di Camera di Consiglio, è arrivata la sentenza ed è stato immediatamente liberato. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero; ospiti della serata Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (giovedì 11 giugno 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

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