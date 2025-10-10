Garlasco, il nuovo pizzino del padre di Sempio cambia tutto: cosa c'è scritto. Le ultime news dalla Tv Stasera si tornerà a parlare del caso Chiara Poggi e dell’inchiesta su Mario Venditti anche a Quarto Grado: cosa c’è scritto sul bigliettino, le cifre

Nuove intercettazioni e l’ennesimo ‘pizzino’ sono solo gli ultimi tasselli del già complesso mosaico del delitto di Garlasco. In una settimana segnata dalla bufera scatenata dalle parole di Massimo Lovati, infatti, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi si arricchisce di nuovi (e forse decisivi) dettagli. Oggi venerdì 10 ottobre 2025 si tornerà ovviamente a parlare del caso più discusso della cronaca nera italiana e degli ultimi sviluppi delle indagini anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, il bigliettino di Giuseppe Sempio con le cifre

Il caso Garlasco continua a fare discutere e al centro del dibattito è tornato l’ennesimo ‘pizzino’, scritto questa volta di proprio pugno da Giuseppe Sempio, il padre di Andrea. Al Tg1 è stato rivelato l’intero contenuto del bigliettino e un elemento chiave ricondurrebbe proprio a Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò le indagini su Sempio e che ora è indagato per corruzione in atti giudiziari. "Venditti GIP archivia x 20/30 euro" si legge sul foglietto, dove poi si possono leggere vari e frammentari appunti di Giuseppe Sempio legati all’inchiesta sul figlio. Stando alle ultime indiscrezioni gli inquirenti di Brescia e Pavia sarebbero a caccia di un collegamento tra il ‘pizzino’ e gli importanti movimenti bancari della famiglia Sempio risalenti proprio al 2017: la cifra indicata, infatti, potrebbe rappresentare la somma di denaro versata per ‘scagionare’ Andrea Sempio (e si parla anche di domande concordate per l’interrogatorio) e ottenere l’archiviazione.

Da chiarire anche i "rapporti opachi" tra la famiglia Sempio e i due ex carabinieri, le cui abitazioni sono state perquisiti proprio nell’ambito della nuova inchiesta bresciana. "Adesso bisogna che troviamo la formula di pagare quei signori lì" si sentirebbe in alcune intercettazioni del padre di Andrea Sempio al momento sotto la lente d’ingrandimento, e ancora: "Dobbiamo portare soldi all’avvocato". Per Massimo Lovati, insomma, si preannunciano tempi duri e non solo per la difesa: dopo la bufera scatenata dalle sue parole a Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona, l’avvocato di Andrea Sempio teme anche il licenziamento.

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 10 ottobre 2025 a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi, con focus particolare proprio sull’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio del 2017. Stasera su Rete 4 andrà in onda un nuovo appuntamento del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e verrà dedicato ampio spazio anche al caso Liliana Resinovich. Tra gli ospiti della serata Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 10 ottobre 2025)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

