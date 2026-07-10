Garlasco in Tv, dalle scarpe di Sempio alla bicicletta e l’ipotesi di un complice. I misteri irrisolti e la svolta sui video intimi di Chiara e Stasi
Non finiscono le zone d’ombra sul caso più discusso della cronaca nera: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi su Rete 4
Il delitto di Garlasco è il caso più discusso della storia recente della cronaca nera italiana e continuerà ad esserlo in estate. Gli interrogativi sulla colpevolezza di Alberto Stasi, sul ruolo di Andrea Sempio e sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, sono ancora tantissimi. Oggi venerdì 10 luglio 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la strategia di Andrea Sempio
A quasi 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua a sollevare interrogativi. La nuova inchiesta della Procura di Pavia – com’è noto – concentra l’attenzione su Andrea Sempio, al momento unico indagato, mentre Alberto Stasi sta scontando la condanna definitiva a 16 anni (attualmente fuori dal carcere dopo avere ottenuto l’affidamento in prova). Sempio respinge ogni accusa e gli investigatori stanno riesaminando intercettazioni, testimonianze e vecchi elementi dell’indagine. Tra questi torna anche il mistero della bicicletta nera da donna vista nei pressi della villetta di via Pascoli la mattina del 13 agosto del 2007, particolare che potrebbe contribuire non solo a ricostruire gli spostamenti dell’autore dell’omicidio, ma anche aprire la pista alla pista di un complice. Un’ipotesi da non escludere (nonostante al momento non ci siano indizi né tantomeno conferme a riguardo), così come non sono da escludere nuovi interrogatori e convocazioni di altre persone per ricostruire una dinamica mai del tutto chiarita. Il dibattito, intanto, continua anche sulle famose scarpe attribuite a Sempio. Alcuni vecchi post su un forum riconducibili al nickname ‘Andreas’ mostrerebbero una preferenza per scarpe a punta, tema emerso anche nel confronto tra consulenti sulle impronte repertate. Parallelamente, l’ex procuratore generale Oscar Cedrangolo (che chiese l’annullamento della condanna a Stasi) ha ribadito a Zona Bianca la necessità di evitare la spettacolarizzazione dei processi e di distinguere sempre tra ipotesi investigative e verità giudiziaria.
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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera
Oggi venerdì 10 luglio 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Al centro della puntata di questa sera ci saranno le indagini sui video intimi tra Chiara Poggi e Alberto Stasi (dietro i quali potrebbe celarsi il movente dell’assassinio), ma non solo. Spazio anche agli ultimi aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli (ospite in studio Loris Bianchi) e sul caso della profanazione della tomba di Pamela Genini. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Ospiti della serata Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.
Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 10 luglio 2026)
Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.
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