Anticipazioni Quarto Grado: dal caso Garlasco alle avvelenate di Pietracatella, tutti i temi della puntata del 17 luglio Nuovo appuntamento con Quarto Grado su Retequattro: riflettori sul caso Garlasco, sull'omicidio di Pamela Genini e sul mistero delle avvelenate di Pietracatella

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Quarto Grado torna in prima serata con una nuova puntata dedicata ad alcuni dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Nella serata di oggi, venerdì 17 luglio, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guideranno il pubblico attraverso nuovi approfondimenti, analisi e testimonianze su vicende ancora ricche di interrogativi. Dall’inchiesta sul delitto di Garlasco ai nuovi sviluppi legati all’omicidio di Pamela Genini, fino al misterioso caso delle cosiddette "avvelenate di Pietracatella", il programma proporrà un confronto con esperti, giornalisti e protagonisti delle indagini per fare il punto sugli elementi più controversi.

Il caso Garlasco torna al centro della puntata di Quarto Grado

Tra gli argomenti principali della serata ci sarà ancora una volta il delitto di Garlasco, una delle vicende giudiziarie che continua a suscitare maggiore interesse. L’approfondimento si concentrerà in particolare su alcuni aspetti che, secondo gli investigatori, presentano ancora zone d’ombra.

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Al centro del dibattito ci sarà lo scontrino del parcheggio, documento considerato fondamentale nella ricostruzione dell’alibi di Andrea Sempio. Un elemento che continua a essere oggetto di verifiche e interpretazioni differenti e che sarà analizzato nel dettaglio durante la trasmissione. In studio sarà presente anche l’ex colonnello Gennaro Cassese, coinvolto nell’inchiesta con l’accusa di falsa testimonianza. Il suo intervento offrirà l’occasione per approfondire il suo ruolo nella vicenda e confrontarsi sugli ultimi sviluppi investigativi che stanno alimentando il dibattito pubblico attorno al caso.

Pamela Genini e il mistero delle avvelenate di Pietracatella

La trasmissione dedicherà poi un ampio spazio all’omicidio di Pamela Genini, con un focus sugli aspetti ancora poco chiari dell’inchiesta. L’attenzione sarà rivolta in particolare alla posizione di Francesco Dolci, il cui nome compare anche in un’altra indagine, quella relativa a una presunta bancarotta che coinvolgerebbe fatture false. L’obiettivo dell’approfondimento sarà quello di ricostruire il quadro investigativo e chiarire i collegamenti emersi nel corso delle indagini, offrendo al pubblico un’analisi dettagliata dei fatti finora accertati.

Nella parte finale della puntata, Quarto Grado si occuperà anche del caso delle cosiddette avvelenate di Pietracatella, una vicenda che continua a sollevare interrogativi e che sarà esaminata attraverso il contributo degli ospiti presenti in studio. Ad affiancare Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ci sarà, come di consueto, un ricco parterre di esperti composto da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi, chiamati ad analizzare gli ultimi sviluppi e a confrontarsi sui principali temi della serata. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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