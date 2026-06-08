Garlasco in Tv, la ‘guerra’ delle consulenze allunga i tempi: la perizia che può incastrare Sempio Il botta e risposta a suon di relazioni rimette in discussione tutto: stasera si parlerà degli ultimi sviluppi anche a Quarta Repubblica di Nicola Porro

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco è ancora una partita aperta, anzi, apertissima. A un mese dalla chiusura delle indagini preliminari da parte della Procura di Pavia, infatti, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi ha continuato a occupare le prime pagine nel mondo della cronaca nera. La lunga ‘battaglia’ a distanza tra accusa e difesa a suon di consulenze per dimostrare l’innocenza di Alberto Stasi e la colpevolezza di Andrea Sempio (o viceversa) rischia così di allungare i tempi. Cosa succederà? Oggi lunedì 8 giugno 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro; appuntamento in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, la partita delle consulenze: mosse e contromosse, la perizia decisiva su Sempio

Nel mese trascorso dopo la chiusura delle indagini preliminari sul delitto di Garlasco notificata a maggio, la difesa di Andrea Sempio – al momento unico indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi – ha depositato diverse consulenze tecniche per contestare le conclusioni degli inquirenti. Gli avvocati della difesa del 37enne vigevanese, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno infatti cercato di smontare punto per punto le tesi dei pm pavese, che parlano chiaramente della presunta colpevolezza del loro assistito. La Procura, dal canto suo, non è rimasta a guardare e ha messo in dubbio l’attendibilità degli esperti consultati da Sempio, con il pm Fabio Napoleone che ha promesso di "valutare la fondatezza, anche sotto il profilo del rigore scientifico" tutte le perizie. E a proposito di perizie decisiva sarà quella psichiatrica, l’analisi personologica commissionata al dottor Catanesi, che dovrà verificare "l’eventuale sussistenza, in capo all’indagato, di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere". Quel che è che questa ‘guerra’ a suon di consulenze e valutazioni specialistiche allungherà inevitabilmente i tempi dell’inchiesta, che con ogni probabilità resterà aperta almeno fino a settembre 2026.

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Quarta Repubblica, le anticipazioni di stasera

Oggi lunedì 8 giugno 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica. Il talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4 dedicherà infatti ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi concentrandosi proprio sui nuovi documenti che hanno riacceso lo ‘scontro’ tra le parti. Spazio anche al caso Minetti e all’archiviazione dell’indagine che ha coinvolto Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi, a un’intervista un’intervista al leader britannico di Reform UK Nigel Farage e a tutti i principali temi di attualità e politica. Tra gli ospiti della serata Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Andrea Ruggieri, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Massimo Lugli, Suor Monia Alfieri e Giuseppe Cruciani.

Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 8 giugno 2026)

Condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

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