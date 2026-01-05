Garlasco in TV, la situazione di Andrea Sempio: le indagini si stanno per concludere? Le ultime news Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a fare discutere e stasera si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi anche a Quarta Repubblica di Nicola Porro

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il 2026 della cronaca nera si è aperto come si era concluso il 2025: all’insegna del dibattito intorno al delitto di Garlasco. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua infatti a fare discutere e questa sera si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi delle indagini anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro. Il primo appuntamento dell’anno del talk show andrà in onda in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, la situazione di Andrea Sempio

Le indagini sul delitto di Garlasco stanno per entrare nel vivo; il 2026 sarà l’anno decisivo per fare chiarezza su quanto accaduto il 13 agosto del 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di via Pascoli. Tra gli argomenti più discussi c’è sempre il possibile coinvolgimento di Andrea Sempio, finito sul registro degli indagati dopo la riapertura del caso. Secondo molti le indagini sul 37enne vigevanese sarebbero addirittura alle battute finali e gli ormai celebri cinque indizi verranno valutati definitivamente dalla Procura. Il mistero dello scontrino, le telefonate a casa Poggi nei giorni prima dell’omicidio, la compatibilità del Dna con il materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi, ma anche la famigerata impronta 33 e i post condivisi sui social: cosa succederà ad Andrea Sempio? L’uomo, intanto, ieri ha parlato a Zona Bianca del video girato nel 2007 a scuola da un suo amico (ma non da Marco Poggi) e circolato in rete negli ultimi giorni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quarta Repubblica, le anticipazioni di stasera

Oggi lunedì 5 gennaio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica. Il talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4 dedicherà infatti ampio spazio tragedia di Crans-Montana, al rapimento del Presidente del Venezuela Maduro ordinato da Donald Trump e al caso Chiara Poggi, oltre a tutti i principali temi di attualità e politica. Tra gli ospiti della serata Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Rita Dalla Chiesa, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli e Maddalena Oliva.

Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 5 gennaio 2026)

Condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche