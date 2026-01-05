Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco in TV, la situazione di Andrea Sempio: le indagini si stanno per concludere? Le ultime news

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a fare discutere e stasera si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi anche a Quarta Repubblica di Nicola Porro

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il 2026 della cronaca nera si è aperto come si era concluso il 2025: all’insegna del dibattito intorno al delitto di Garlasco. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua infatti a fare discutere e questa sera si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi delle indagini anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro. Il primo appuntamento dell’anno del talk show andrà in onda in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, la situazione di Andrea Sempio

Le indagini sul delitto di Garlasco stanno per entrare nel vivo; il 2026 sarà l’anno decisivo per fare chiarezza su quanto accaduto il 13 agosto del 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di via Pascoli. Tra gli argomenti più discussi c’è sempre il possibile coinvolgimento di Andrea Sempio, finito sul registro degli indagati dopo la riapertura del caso. Secondo molti le indagini sul 37enne vigevanese sarebbero addirittura alle battute finali e gli ormai celebri cinque indizi verranno valutati definitivamente dalla Procura. Il mistero dello scontrino, le telefonate a casa Poggi nei giorni prima dell’omicidio, la compatibilità del Dna con il materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi, ma anche la famigerata impronta 33 e i post condivisi sui social: cosa succederà ad Andrea Sempio? L’uomo, intanto, ieri ha parlato a Zona Bianca del video girato nel 2007 a scuola da un suo amico (ma non da Marco Poggi) e circolato in rete negli ultimi giorni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Quarta Repubblica, le anticipazioni di stasera

Oggi lunedì 5 gennaio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica. Il talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4 dedicherà infatti ampio spazio tragedia di Crans-Montana, al rapimento del Presidente del Venezuela Maduro ordinato da Donald Trump e al caso Chiara Poggi, oltre a tutti i principali temi di attualità e politica. Tra gli ospiti della serata Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Rita Dalla Chiesa, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli e Maddalena Oliva.

Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 5 gennaio 2026)

Condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Andrea Sempio - Alberto Stasi

Garlasco in TV, tutti gli elementi contro Sempio e la nuova intercettazione di Stasi: cosa ha detto sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi

A pochi giorni dalla perizia non mancano gli indizi contro Andrea Sempio: spunta una...
Andrea Sempio

Garlasco, Natale nel caos: nuovi indizi e polemiche che hanno riacceso le indagini su Sempio

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a catalizzare l’attenzione mediatica ...
Andrea Sempio

Garlasco, il movente ‘segreto’ di Andrea Sempio: dal Dna alle foto a casa Poggi, cosa hanno in mano gli inquirenti

Stando alle ultime indiscrezioni gli investigatori avrebbero individuato i punti chi...
Alberto Stasi - Andrea Sempio

Garlasco in TV, la rivelazione del consulente di Stasi dopo l’udienza (e Sempio festeggia)

Il biologo genetista Ugo Ricci ha discusso i risultati delle analisi dell’incidente ...
Andrea Sempio

Garlasco in Tv, il colpo di scena: “Sempio non è stato a casa Poggi”. Anche la genetista lo scagiona

Stando a una lista del 2007 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non av...
Andrea Sempio, caso Garlasco

Delitto Garlasco in TV, svelato l’interrogatorio ‘nascosto’ di Andrea Sempio: cosa non torna

Nel verbale del 2017 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parla dell’im...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi scatenano l’inferno sui social: la reazione della difesa

Le immagini del 37enne in via Pascoli datate 13 agosto del 2007 e circolate sul web ...
Andrea Sempio

Garlasco in Tv, il consulente di Sempio Palmegiani nella bufera. Interviene la difesa (e spunta un nuovo giallo)

L’avvocato Angela Taccia ha preso le difese di Armando Palmegiani, scelto personalme...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, l’avvocato di Sempio: “14 punti di contatto con Chiara Poggi”. Poi la rivelazione di De Rensis

Liborio Cataliotti ha ricostruito i possibili oggetti toccati sia dal suo assistito ...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani
Liborio Cataliotti

Liborio Cataliotti
Giada Bocellari

Giada Bocellari
Daniela Ferrari

Daniela Ferrari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963