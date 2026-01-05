Garlasco in TV, la situazione di Andrea Sempio: le indagini si stanno per concludere? Le ultime news
Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a fare discutere e stasera si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi anche a Quarta Repubblica di Nicola Porro
Il 2026 della cronaca nera si è aperto come si era concluso il 2025: all’insegna del dibattito intorno al delitto di Garlasco. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua infatti a fare discutere e questa sera si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi delle indagini anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro. Il primo appuntamento dell’anno del talk show andrà in onda in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.
Delitto di Garlasco, la situazione di Andrea Sempio
Le indagini sul delitto di Garlasco stanno per entrare nel vivo; il 2026 sarà l’anno decisivo per fare chiarezza su quanto accaduto il 13 agosto del 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di via Pascoli. Tra gli argomenti più discussi c’è sempre il possibile coinvolgimento di Andrea Sempio, finito sul registro degli indagati dopo la riapertura del caso. Secondo molti le indagini sul 37enne vigevanese sarebbero addirittura alle battute finali e gli ormai celebri cinque indizi verranno valutati definitivamente dalla Procura. Il mistero dello scontrino, le telefonate a casa Poggi nei giorni prima dell’omicidio, la compatibilità del Dna con il materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi, ma anche la famigerata impronta 33 e i post condivisi sui social: cosa succederà ad Andrea Sempio? L’uomo, intanto, ieri ha parlato a Zona Bianca del video girato nel 2007 a scuola da un suo amico (ma non da Marco Poggi) e circolato in rete negli ultimi giorni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quarta Repubblica, le anticipazioni di stasera
Oggi lunedì 5 gennaio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica. Il talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4 dedicherà infatti ampio spazio tragedia di Crans-Montana, al rapimento del Presidente del Venezuela Maduro ordinato da Donald Trump e al caso Chiara Poggi, oltre a tutti i principali temi di attualità e politica. Tra gli ospiti della serata Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Rita Dalla Chiesa, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli e Maddalena Oliva.
Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 5 gennaio 2026)
Condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.
Guida TV
-
08 Gennaio 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in TV, tutti gli elementi contro Sempio e la nuova intercettazione di Stasi: cosa ha detto sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi
A pochi giorni dalla perizia non mancano gli indizi contro Andrea Sempio: spunta una...
Garlasco, Natale nel caos: nuovi indizi e polemiche che hanno riacceso le indagini su Sempio
Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a catalizzare l’attenzione mediatica ...
Garlasco, il movente ‘segreto’ di Andrea Sempio: dal Dna alle foto a casa Poggi, cosa hanno in mano gli inquirenti
Stando alle ultime indiscrezioni gli investigatori avrebbero individuato i punti chi...
Garlasco in TV, la rivelazione del consulente di Stasi dopo l’udienza (e Sempio festeggia)
Il biologo genetista Ugo Ricci ha discusso i risultati delle analisi dell’incidente ...
Garlasco in Tv, il colpo di scena: “Sempio non è stato a casa Poggi”. Anche la genetista lo scagiona
Stando a una lista del 2007 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non av...
Delitto Garlasco in TV, svelato l’interrogatorio ‘nascosto’ di Andrea Sempio: cosa non torna
Nel verbale del 2017 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parla dell’im...
Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi scatenano l’inferno sui social: la reazione della difesa
Le immagini del 37enne in via Pascoli datate 13 agosto del 2007 e circolate sul web ...
Garlasco in Tv, il consulente di Sempio Palmegiani nella bufera. Interviene la difesa (e spunta un nuovo giallo)
L’avvocato Angela Taccia ha preso le difese di Armando Palmegiani, scelto personalme...