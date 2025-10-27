Delitto Garlasco in TV, svelato l’interrogatorio ‘nascosto’ di Andrea Sempio: cosa non torna Nel verbale del 2017 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parla dell’impronta di scarpa trovata in via Pascoli: le ultime a Quarta Repubblica

Le indagini sul delitto di Garlasco sono entrate nel vivo e l’esito delle nuove analisi potrebbe a breve riscrivere la storia a più di 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Mentre tutti gli occhi sono puntati sui risultati degli esami antropometrici ai quali Andrea Sempio si è dovuto sottoporre, spunta direttamente dal 2017 un estratto inedito del verbale dell’interrogatorio del 37enne vigevanese. Oggi lunedì 27 ottobre 2025 si parlerà degli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco: la parte inedita dell’interrogatorio di Andrea Sempio sulla scarpa

Il delitto di Garlasco sarebbe vicino a un punto di svolta e al centro del dibattito che ormai da mesi accende il Paese c’è ovviamente il ruolo di Andrea Sempio, chiamato a sottoporsi alcuni esami antropometrici presso l’Istituto di Medicina di Milano su ordine del pm Giuliana Rizza. L’esito degli esami potrebbe risultare decisivo nel ricostruire una dinamica che rischia di essere addirittura ribaltata dai nuovi accertamenti della professoressa Cattaneo (si parla addirittura di un orario differente del delitto, rafforzando di fatto l’alibi di Alberto Stasi, condannato in via definitiva), attualmente impegnata nella ri-analisi di tutti i reperti. Nel frattempo, oggi a Mattino Cinque si è tornati parlare proprio dell’omicidio di Chiara Poggi con un estratto inedito dellínterrogatorio del 2017 di Sempio. Rimasto riservato finora, nel verbale si legge che il 37enne vigevanese sarebbe stato incalzato sull’incognita dell’ormai famosa impronta di scarpa numero 42 con suola a pallini trovata nella villetta di via Pascoli, negando di avere mai posseduto un paio di calzature simili. "Già nell’agosto del 2007 portavo il 44 (…) Tuttora indosso il 44" le dichiarazioni di Sempio, come svelato in diretta da Federica Panicucci.

Quarta Repubblica, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 27 ottobre 2025 anche a Quarta Repubblica – condotto da Nicola Porro – si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi aggiornamenti sul caso Poggi, ma non solo. Spazio anche a un altro caso simbolo della cronaca nera italiana come l’omicidio di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia a Palermo il 6 gennaio del 1980. Poi un’inchiesta sullo stalinkg telefonica, e anche un ampio capitolo con tanto di reportage sulle norme contro gli affitti brevi in Italia. Tra gli ospiti della serata Antonio Di Pietro, Marcello Veneziani, Andrea Ruggieri, Stefano Cappellini, Hoara Borselli, Massimo Lugli, Matteo Sarzana, Fausto Biloslavo, Giuseppe Cruciani e il nuovo avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti.

Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 27 ottobre 2025)

Condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione.

