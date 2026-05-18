Garlasco in Tv, nuova battaglia sull’impronta 33 e l’incognita della bicicletta ‘sparita’: la posizione di Sempio Riparte la ‘guerra’ dattiloscopica tra le parti, spunta anche un nuovo caso: stasera si parlerà degli ultimi sviluppi anche a Quarta Repubblica di Nicola Porro

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il delitto di Garlasco si avvicina allo ‘scontro’. Dopo la chiusura delle indagini preliminari da parte della Procura di Pavia, infatti, si è infiammato il dibattito sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi. La difesa di Andrea Sempio sta preparando le ‘contro-consulenze’ mentre si continua a discutere su nuovi misteri irrisolti. Stasera si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro. Appuntamento in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, l’impronta 33 e il ‘caso’ della bicicletta: la situazione di Andrea Sempio

A poco più di una settimana dalla chiusura delle indagini il delitto di Garlasco si avvicina un punto di svolta e il dibattito si fa sempre più infuocato. Dario Redaelli ha riportato l’attenzione sulla chiacchieratissima impronta 33 che, secondo le analisi, sarebbe riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio. "La traccia 33 è un’impronta composta, il prodotto di più contatti sullo stesso punto" si è detto sicuro il consulente tecnico della famiglia Poggi (che rimane fermamente convinta della colpevolezza di Alberto Stasi), andando contro l’interpretazione della Procura di Pavia. Anche il legale di Sempio Liborio Cataliotti ha ribadito: "Mi domando come si possa ascriverne la paternità necessariamente, fra le tante presenti su quella parete, all’assassino". Se l’impronta 33 è una costante al centro delle discussioni ormai da mesi, tra i ‘nuovi’ misteri irrisolti c’è anche quello legato alla bicicletta nera da donna vista nei pressi della villetta di via Pascoli il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. A fare riferimento alla bicicletta fu anche Giuseppe Sempio (padre di Andrea), poi fu la volta dei vicini di casa dei Poggi, che raccontò come essa ‘sparì’ intorno alle 10:30. Apparentemente, però, non furono fatti approfondimenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quarta Repubblica, le anticipazioni di stasera

Oggi lunedì 17 maggio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica. Il talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4 dedicherà infatti ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi, tra intercettazioni e scontro tra periti. Spazio ovviamente anche alla tragedia di Modena e a tutti i principali temi di attualità e politica. Tra gli ospiti della serata Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Stefano Cappellini, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Angela Taccia, Fausto Biloslavo, Piero Sansonetti, Cuno Tarfusser, Massimo Lugli, Armando Palmegiani, Suor Anna Monia Alfieri e Giuseppe Cruciani.

Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 17 maggio 2026)

Condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche