Garlasco in Tv, Stasi lascia il carcere. De Rensis: “Non è ancora libero”. La reazione dei Poggi
La scarcerazione dell’ex fidanzato di Chiara Poggi riaccende i riflettori sul pavese: stasera gli ultimi sviluppi a Quarta Repubblica di Nicola Porro
Alberto Stasi libero ‘a metà’. La scarcerazione dell’ex fidanzato di Chiara Poggi, infatti, ha riacceso i riflettori sul delitto di Garlasco, ormai da più di un anno il caso più chiacchierato della cronaca nera italiana. Il decreto del Tribunale di Sorveglianza che ha stabilito l’affidamento ai servizi sociali di Stasi è destinato a fare discutere, ma per l’avvocato Antonio De Rensis la battaglia legale non è ovviamente finita qua. Oggi lunedì 15 giugno 2026 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro; appuntamento in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.
Delitto di Garlasco, Alberto Stasi scarcerato: le parole di De Rensis e la replica della famiglia Poggi
La concessione dell’affidamento ai servizi sociali ad Alberto Stasi segna una nuova fase nel delitto di Garlasco, una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi decenni. Dopo anni trascorsi tra detenzione, semilibertà e percorsi di reinserimento, il Tribunale di Sorveglianza ha infatti autorizzato il completamento della pena fuori dal carcere, riconoscendo la buona condotta tenuta dall’ex fidanzato di Chiara Poggi. A commentare la decisione è stato anche il legale di Stasi, Antonio De Rensis – intervenuto a Morning News – che ha parlato di un passaggio importante verso una quotidianità più ‘normale’ per il suo assistito: "È merito suo". L’avvocato ha però sottolineato: "Non è ancora un uomo libero ed è soprattutto un uomo condannato". L’obiettivo resta ovviamente dimostrare l’estraneità del proprio assistito ai fatti contestati. Decisamente diversa, invece, la reazione della famiglia Poggi. Di fronte alla notizia della scarcerazione, infatti, i parenti della giovane uccisa nel 2007 hanno scelto di non commentare per evitare di alimentare ulteriori polemiche. La madre, Rita Preda, ha infatti preferito non rilasciare dichiarazioni.
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Quarta Repubblica, le anticipazioni di stasera
Oggi lunedì 15 giugno 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e della scarcerazione di Alberto Stasi anche a Quarta Repubblica. Nel corso della puntata verranno mostrati anche documenti inediti relativi all’omicidio di Chiara Poggi. Spazio anche all’inchiesta sulle forniture di mascherine durante l’emergenza Covid-19 e a tutti i principali temi di attualità e politica. Tra gli ospiti della serata Alessandro Sallusti, Stefano Cappellini, Hoara Borselli, Felice Manti, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.
Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 15 giugno 2026)
Condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.
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