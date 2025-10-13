Delitto Garlasco in TV: spese 'sospette' e la perizia segreta su impronta n.42. La svolta nelle indagini Il dossier della difesa di Stasi si concentra ora sull’impronta di una scarpa a pallini, indossata forse da Sempio: dubbi sulle scommesse degli ex carabinieri

Il delitto di Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli e si avvia (forse) verso un punto di svolta. Il dossier presentato dalla difesa di Stasi alla Procura di Pavia, infatti, si concentra ora sull’impronta di una scarpa a pallini che potrebbe essere stata indossata da Andrea Sempio. Parallelamente, alla Procura di Brescia, continua l’inchiesta sulla corruzione di magistrati, politici e forze dell’ordine. Oggi lunedì 13 ottobre 2025 si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso Chiara Poggi anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’impronta n.42 e il caso ludopatia

Le indagini sul delitto di Garlasco procedono ora su due binari paralleli: da un lato la Procura di Pavia continua a cercare di fare chiarezza su Andrea Sempio e quanto successo in quel tragico 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli, dall’altro la Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sull’ex pm Mario Venditti, che nel 2017 archiviò le indagini su Sempio ed è ora indagato per corruzione in atti giudiziari. L’inchiesta bresciana si sta allargando a un intero ‘sistema’ di corruzione che coinvolgerebbe magistrati, politici e forze dell’ordine. Sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbero anche le enormi perdite al gioco del maresciallo Antonio Scoppetta (che avrebbe speso più di 45mila euro) e di Silvio Sapone e Giuseppe Scoto, i due ex carabinieri le cui abitazioni furono perquisite lo scorso mese.

Per quanto riguarda le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, invece, una "perizia segreta" potrebbe riscrivere la storia in maniera decisiva. Stando alle ultime news, infatti, il dossier presentato dalla difesa di Alberto Stasi si concentrerebbe sull’impronta n.42. L’impronta di scarpa di misura 42 e macchiata del sangue della vittima era stata una delle prove chiave per la condanna di Stasi ma ora non si esclude che possa essere stata indossata da Andrea Sempio.

Quarta Repubblica, le anticipazioni di stasera

Oggi lunedì 13 ottobre 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica. I talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4 dedicherà infatti ampio spazio al caso Chiara Poggi, ma anche ai principali temi di attualità e politica, a partire dalla situazione in Medio Oriente. Ospiti della serata Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Pierluigi Battista, Fausto Biloslavo, Benedetta Scuderi, Angela Taccia, Fabio Giarda, Stefano Cappellini, Simonetta Matone, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 13 ottobre 2025)

Condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

