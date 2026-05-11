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Garlasco in Tv, la posizione di Andrea Sempio si aggrava: per i pm fu “annientamento furioso”

Sono ore bollenti per il caso dell’omicidio di Chiara Poggi: ascoltato Stasi, stasera si parlerà degli ultimi sviluppi anche a Quarta Repubblica di Nicola Porro

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sono giorni bollenti per il delitto di Garlasco. Con la chiusura delle indagini preliminari della Procura di Pavia, infatti, la svolta è sempre più vicina e il dibattito sempre più infuocato. Per Alberto Stasi si profila la revisione del processo, mentre la posizione di Andrea Sempio si aggrava. Stasera si tornerà a parlare degli ultimi sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi anche a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro. Appuntamento in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, la situazione di Andrea Sempio

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini preliminari e il delitto di Garlasco è entrato in una nuova fase, destinata (forse) a riscrivere la storia. La famiglia Poggi è ancora fermamente convinta della colpevolezza di Alberto Stasi e il consulente Gian Luigi Tizzoni si è detto "sorpreso dalla mole di incontri tra i pm e la difesa di Stasi". Quest’ultima, però, ha già fatto sapere di essere pronta a chiedere la revisione del processo all’ex fidanzato di Chiara. Per Andrea Sempio, al momento unico indagato, si profila invece la richiesta di rinvio a giudizio (che secondo l’avvocato Fabrizio Gallo potrebbe arrivare entro una ventina di giorni), anche e soprattutto dopo che il 37enne vigevanese si è rifiutato di parlare con gli inquirenti. Per i pm l’aggressione di Sempio sarebbe stata "cieca e sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l’intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta". Ad aggravare la sua posizione ci sarebbero anche delle intercettazioni in cui si potrebbe sentire Sempio fare riferimento proprio al giorno e all’orario dell’omicidio nella villetta di via Pascoli.

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Quarta Repubblica, le anticipazioni di stasera

Oggi lunedì 11 maggio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarta Repubblica. Il talk show condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4 dedicherà infatti ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi. Spazio anche all’inchiesta sullo spreco di denaro pubblico nel sistema dell’accoglienza dell’immigrazione a Roma alla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti, oltre a tutti i principali temi di attualità e politica. Tra gli ospiti della serata Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani, Bartolomeo Romano e Lucetta Scaraffia.

Quando e dove vedere Quarta Repubblica in tv e streaming (lunedì 11 maggio 2026)

Condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

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