C’è una storia che non si trova nei manuali, ma nelle cucine, nei campi, nei silenzi tramandati di generazione in generazione. Prima di noi nasce proprio lì: nella vita quotidiana di una famiglia che attraversa il Novecento italiano portandone addosso le ferite e le conquiste. La nuova fiction di Rai 1 racconta come gli eventi storici più drammatici si riflettano nelle scelte intime, nei legami familiari e nelle paure mai dette. Un viaggio lungo decenni, guidato dallo sguardo delle donne e da ciò che resta, ancora oggi, delle loro battaglie invisibili. Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie.

Prima di noi, le anticipazioni della serie TV di Rai 1

La storia di Prima di noi segue tre generazioni della famiglia Sartori, partendo dal Friuli rurale segnato dalla Prima guerra mondiale fino ad arrivare all’Italia industriale e inquieta degli anni Settanta. La narrazione attraversa momenti chiave del Novecento: i conflitti mondiali, il fascismo, la ricostruzione, il boom economico e le tensioni sociali che cambiano il volto del Paese.

Fulcro del racconto è Nadia (Lidia Caridi), vera colonna emotiva della serie. È una donna lavoratrice, concreta, capace di sopravvivere agli orrori della guerra e di proteggere i propri figli anche quando tutto sembra crollare. Accanto a lei c’è Maurizio (Andrea Arcangeli), reduce di Caporetto e disertore, un uomo marchiato dalla paura e dal senso di colpa, che incarna il lato fragile e distruttivo di un’Italia lacerata. La serie mette in scena il contrasto tra due anime: quella che costruisce e quella che distrugge. Un dualismo che attraversa i personaggi e riflette l’evoluzione del Paese, dal sacrificio imposto dalla patria fino al passaggio dal "noi" collettivo degli anni Settanta all’individualismo contemporaneo. Le donne, rimaste a casa mentre gli uomini combattevano, emergono come vere protagoniste silenziose della Storia.

Prima di noi: quando inizia e quante puntate sono

Prima di noi debutta in prima serata su Rai 1 stasera, domenica 4 gennaio 2026, a partire dalle 21.30. La fiction è strutturata come un unico grande racconto diviso in 5 puntate, ognuna composta da due episodi, per un totale di 10 episodi.

Ecco quando vedere tutte le puntate:

Prima puntata (episodi 1 e 2): domenica 4 gennaio 2026

(episodi 1 e 2): domenica 4 gennaio 2026 Seconda puntata (episodi 3 e 4): domenica 11 gennaio 2026

(episodi 3 e 4): domenica 11 gennaio 2026 Terza puntata (episodi 5 e 6): domenica 18 gennaio 2026

(episodi 5 e 6): domenica 18 gennaio 2026 Quarta puntata (episodi 7 e 8): domenica 25 gennaio 2026

(episodi 7 e 8): domenica 25 gennaio 2026 Quinta puntata (episodi 9 e 10): domenica 1° febbraio 2026

Oltre alla messa in onda televisiva, la serie è disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

