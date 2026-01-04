Prima di noi, la nuova serie TV di Rai 1: quando inizia, quante puntate sono, cosa vedremo
Prima di noi è la nuova saga familiare di Rai 1: data di inizio, numero di puntate e anticipazioni sulla serie che attraversa il Novecento italiano.
C’è una storia che non si trova nei manuali, ma nelle cucine, nei campi, nei silenzi tramandati di generazione in generazione. Prima di noi nasce proprio lì: nella vita quotidiana di una famiglia che attraversa il Novecento italiano portandone addosso le ferite e le conquiste. La nuova fiction di Rai 1 racconta come gli eventi storici più drammatici si riflettano nelle scelte intime, nei legami familiari e nelle paure mai dette. Un viaggio lungo decenni, guidato dallo sguardo delle donne e da ciò che resta, ancora oggi, delle loro battaglie invisibili. Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie.
Prima di noi, le anticipazioni della serie TV di Rai 1
La storia di Prima di noi segue tre generazioni della famiglia Sartori, partendo dal Friuli rurale segnato dalla Prima guerra mondiale fino ad arrivare all’Italia industriale e inquieta degli anni Settanta. La narrazione attraversa momenti chiave del Novecento: i conflitti mondiali, il fascismo, la ricostruzione, il boom economico e le tensioni sociali che cambiano il volto del Paese.
Fulcro del racconto è Nadia (Lidia Caridi), vera colonna emotiva della serie. È una donna lavoratrice, concreta, capace di sopravvivere agli orrori della guerra e di proteggere i propri figli anche quando tutto sembra crollare. Accanto a lei c’è Maurizio (Andrea Arcangeli), reduce di Caporetto e disertore, un uomo marchiato dalla paura e dal senso di colpa, che incarna il lato fragile e distruttivo di un’Italia lacerata. La serie mette in scena il contrasto tra due anime: quella che costruisce e quella che distrugge. Un dualismo che attraversa i personaggi e riflette l’evoluzione del Paese, dal sacrificio imposto dalla patria fino al passaggio dal "noi" collettivo degli anni Settanta all’individualismo contemporaneo. Le donne, rimaste a casa mentre gli uomini combattevano, emergono come vere protagoniste silenziose della Storia.
Prima di noi: quando inizia e quante puntate sono
Prima di noi debutta in prima serata su Rai 1 stasera, domenica 4 gennaio 2026, a partire dalle 21.30. La fiction è strutturata come un unico grande racconto diviso in 5 puntate, ognuna composta da due episodi, per un totale di 10 episodi.
Ecco quando vedere tutte le puntate:
- Prima puntata (episodi 1 e 2): domenica 4 gennaio 2026
- Seconda puntata (episodi 3 e 4): domenica 11 gennaio 2026
- Terza puntata (episodi 5 e 6): domenica 18 gennaio 2026
- Quarta puntata (episodi 7 e 8): domenica 25 gennaio 2026
- Quinta puntata (episodi 9 e 10): domenica 1° febbraio 2026
Oltre alla messa in onda televisiva, la serie è disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.
