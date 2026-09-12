Pooh 60 – La Nostra Storia, la festa all’Arena torna su Canale 5: chi canta e scaletta ufficiale I Pooh tornano in prima serata con lo speciale dall’Arena di Verona: musica, grandi successi, emozioni e duetti con alcuni ospiti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La grande musica italiana torna protagonista su Canale 5 con POOH 60 – La Nostra Storia in Arena. Lo speciale, in onda oggi, 12 settembre in prima serata, ripropone il grande concerto-evento registrato all’Arena di Verona.

Al centro della serata ci sono Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, pronti a ripercorrere sessant’anni di carriera attraverso i brani più amati. A guidare il pubblico tra musica, ricordi e momenti più emozionanti sarà Michelle Hunziker. Un viaggio nella storia di una delle band più longeve della musica italiana, arricchito da immagini, scenografie e numerosi ospiti.

Ecco cosa vedremo durante lo speciale e quali sono alcuni dei momenti destinati a lasciare il segno.

Pooh 60 su Canale 5, cosa vedremo nel concerto dall’Arena di Verona

Lo speciale porta sul piccolo schermo l’atmosfera dei tre concerti-evento organizzati all’Arena di Verona per celebrare i 60 anni dei Pooh. Sul palco, la band ripercorre le tappe fondamentali della propria storia attraverso un repertorio che ha attraversato generazioni, accompagnato da una veste musicale pensata appositamente per l’occasione. A impreziosire le esibizioni c’è l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, che dà ai grandi classici del gruppo un’impronta ancora più spettacolare. La musica viene affiancata da scenografie e contenuti visivi che aiutano a raccontare una carriera iniziata nel 1966 e arrivata a oltre 100 milioni di dischi venduti.

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Tra i momenti più intensi c’è quello con Giuliano Sangiorgi. Il frontman dei Negramaro sale sul palco per interpretare Uomini soli e non nasconde l’emozione. Nel backstage racconta di essere cresciuto ascoltando i Pooh e di considerare la band un riferimento fondamentale per la propria generazione musicale. Una partecipazione particolarmente sentita, tanto da lasciare emozionata anche Michelle Hunziker. La serata, però, è stata segnata anche da un momento drammatico. Durante una delle registrazioni all’Arena, infatti, uno spettatore è stato colpito da un malore ed è morto mentre assisteva al concerto.

Pooh 60, gli ospiti dello speciale di Canale 5

Accanto ai quattro componenti dei Pooh non mancano alcuni importanti nomi della musica italiana. La serata vede infatti la partecipazione di Noemi, Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi e Marco Masini, coinvolti in duetti e interpretazioni insieme alla band. Il filo conduttore dello spettacolo resta il rapporto tra i Pooh e le diverse generazioni di artisti che hanno raccolto la loro eredità musicale. I duetti diventano così un modo per rileggere alcuni dei brani più conosciuti del gruppo, creando incontri tra stili e voci differenti.

Particolarmente significativo è proprio il momento con Sangiorgi, che dopo l’esibizione appare profondamente emozionato. Un sentimento condiviso anche dal pubblico dell’Arena, dove la musica dei Pooh diventa un grande momento collettivo. Con la conduzione di Michelle Hunziker, POOH 60 – La Nostra Storia in Arena torna quindi su Canale 5 per una serata all’insegna della nostalgia e delle grandi canzoni, riportando sul piccolo schermo uno degli appuntamenti più importanti della lunga storia della band.

La scaletta del concerto dei Pooh

La scaletta dello show televisivo dovrebbe ricalcare quella proposta durante le serate all’Arena di Verona. Il concerto ripercorre tutte le epoche della carriera dei Pooh, con oltre cinquanta momenti musicali tra grandi successi, medley e suggestivi arrangiamenti orchestrali.

Tra i brani che trasmessi in televisione ci sono:

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Dammi solo un minuto

Piccola Katy

Pensiero

Parsifal

Noi due nel mondo e nell’anima

Io sono vivo

Tanta voglia di lei

Eleonora mia madre

Pierre

Chi fermerà la musica

Uomini soli

Il ragazzo del cielo (Lindbergh)

Dimmi di sì

Notte a sorpresa

Pronto, buongiorno è la sveglia

Non siamo in pericolo

POOH 60 – La Nostra Storia in Arena è in diretta o registrato?

Il concerto dei Pooh in onda questa sera su Canale 5, alle 21.30, non è trasmesso in diretta e non è nemmeno una prima visione televisiva. Lo show è stato infatti registrato all’Arena di Verona il 16 maggio 2026 e successivamente trasmesso sull’ammiraglia Mediaset il 23 maggio. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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