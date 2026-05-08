Ore 14 Sera, Infante torna in onda per la svolta su Garlasco: Sempio 'respinto' e presunto colpevole. La reazione (furiosa) dei Poggi Stasera nuovo speciale dello spin-off serale di Ore 14 dedicato gli ultimi sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi: revisione del processo a un passo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Sono ore bollenti per il delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini e il caso dell’omicidio di Chiara Poggi si avvicina a una clamorosa svolta: la revisione del processo ad Alberto Stasi è a un passo e la colpevolezza di Andrea Sempio è la pista più gettonata secondo i pm. Dopo avere chiuso Ore 14, dunque, Milo Infante è chiamato agli straordinari e a tornare subito in onda con un nuovo speciale di Ore 14 Sera per seguire tutti gli ultimi aggiornamenti in diretta. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Ore 14 Sera, stasera nuovo speciale su Garlasco: Milo Infante torna su Rai 2

Dopo la chiusura (con tanto di polemica) di Ore 14, ieri Milo Infante è tornato in onda al timone della prima serata di Rai 2 con Ore 14 Sera. A neanche 24 ore dall’ultima puntata, però lo spin-off serale ripartirà subito e stasera commenterà tutti gli sviluppi del delitto di Garlasco. Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi si sono concluse e per il caso più chiacchierato della storia recente della cronaca nera italiana sono ore a dir poco infuocate. La Procura di Pavia ha chiuso l’inchiesta ipotizzando una ricostruzione diversa: secondo i pm, infatti, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara. Per quanto riguarda il presunto movente, si sarebbe trattato di un rifiuto amoroso. Tra le novità della perizia Cattaneo c’è sicuramente l’ipotesi di due fasce orarie per l’assassinio, ma sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbero ancora la celebre traccia 33, lo scontrino del parcheggio di Vigevano di Sempio e non solo.

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Delitto di Garlasco, cosa sta succedendo

La reazione della famiglia Poggi dopo la chiusura delle indagini sul caso Garlasco non è tardata ad arrivare. I genitori di Chiara, ancora fermamente convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, hanno infatti denunciato la Procura di Pavia per essere stati sottoposti a intercettazioni e hanno parlato di una "suggestione mediatica" che avrebbe portato a puntare il dito contro Andrea Sempio. Per la difesa di Stasi, invece, non ci sono sarebbero più dubbi. "Non vedo per quale motivo Alberto Stasi dovrebbe farsi anche solo un giorno ancora di galera. Ci sarà la revisione" ha dichiarato l’avvocato Giada Bocellari a Fanpage.

Quando e dove vedere Ore 14 in tv e streaming (venerdì 8 maggio 2026)

Condotto da Milo Infant, Ore 14 Sera torna in onda stasera in tv su Rai 2. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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