Ore 14 Sera, il documento nascosto e altre ombre su Garlasco. E Bossetti fa ricorso per nuove analisi su Yara Oggi giovedì 8 ottobre 2026 Salvo Sottile conduce un nuovo appuntamento in prima serata del programma di Rai 2: il giallo delle donne avvelenate con la ricina

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Torna in onda Ore 14 Sera. Oggi giovedì 8 ottobre 2026, infatti, Salvo Sottile conduce una nuova puntata dedicata ad alcuni dei casi di cronaca più controversi degli ultimi anni, dal delitto di Garlasco all’omicidio di Yara Gambirasio, due vicende giudiziarie segnate da condanne definitive ma oggi attraversate da nuove domande sulle prove scientifiche e sulle indagini. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 2 alle 21:20. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di stasera e le ultime news.

Ore 14 torna sul caso Garlasco, il nuovo documento su Stasi e le ombre sul Ris

Il caso Garlasco torna sotto i riflettori della cronaca e della puntata di stasera di Ore 14 Sera alla luce degli ultimi sviluppi dell’inchiesta della Procura di Pavia. Dopo la scoperta delle due contro-analisi del 20 settembre 2007, risultate negative sul campione prelevato dai pedali della bicicletta di Alberto Stasi, è emerso un altro documento custodito negli archivi del Ris di Parma: una valutazione personologica di 13 pagine sull’allora indagato fidanzato di Chiara Poggi. Il documento, privo di firma e data e mai depositato nel processo, è attribuito nell’intestazione alla criminologa Alessandra Bramante, che però ne ha negato la paternità. Un elemento che potrebbe alimentare ulteriormente gli interrogativi sulla gestione degli accertamenti del 2007, mentre la difesa di Stasi continua a lavorare alla richiesta di revisione della condanna.

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Bossetti, il no alle nuove analisi e gli altri gialli

Nella puntata di questa sera di Ore 14 Sera ampio spazio sarà dedicato anche a Massimo Bossetti. La Corte d’Assise di Bergamo ha infatti respinto la richiesta della difesa di effettuare nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio, compresa la traccia genetica che portò alla condanna definitiva all’ergastolo. I legali hanno già annunciato ricorso, mentre la famiglia Gambirasio si è opposta parlando proprio del rischio di una "Garlasco due". In studio interverrà anche Nicolas Bossetti, figlio di Massimo, per chiedere che vengano nuovamente esaminate le prove a carico del padre. La puntata affronterà inoltre il giallo di Pietracatella e delle due donne avvelenate con la ricina (un nuovo testimone è stato ascoltato nell’ambito delle indagini), oltre alla profanazione della tomba di Pamela Genini, caso nel quale restano aperti interrogativi sulla scomparsa della testa della giovane. Tra gli ospiti di Salvo Sottile in studio Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo, Stefano Tura, Antonio De Rensis, Annalisa Imparato, Barbara Fabbroni, Francesca Bugamelli e Armando Palmegiani.

Quando e dove vedere Ore 14 stasera in tv e streaming (giovedì 8 ottobre 2026)

Condotto da Salvo Sottile, Ore 14 Sera va in onda stasera in tv su Rai 2. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del programma.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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