Ore 14 Sera, Milo Infante torna a bomba su Garlasco dopo le critiche: cosa vedremo stasera La versione serale del talk del giornalista riparte stasera - 11 settembre - su Rai 2 e andrà avanti fino a fine ottobre: ecco anticipazioni e ospiti. della puntata.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Milo Infante è tornato a fare il bis su Rai 2. Dopo il rientro nel pomeridiano del canale, lunedì 8 settembre, con il suo talk Ore 14, questa sera, giovedì 11, il giornalista riparte anche con la versione serale, Ore 14 Sera. Dopo il felice esperimento in onda a inizio estate, con 4 puntate che hanno registrato un ottimo share (7,9%), Viale Mazzini ha deciso di riconfermare il programma, raddoppiando addirittura il numero di appuntamenti, che da 4 passano a 8. Ma non è tutto: Davide Maggio ipotizza si possa arrivare fino a 12 con la messa in onda fino a dicembre. Un vero successo per il programma in cui si è parlato, soprattutto, dei fatti di cronaca più discussi degli ultimi mesi, come la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco, vero cavallo di battaglia del talk. Più volte il caso è stato dibattuto in studio con ospiti ed esperti, e ogni volta sui social non sono mancate le critiche, specie da chi ha fortemente contestato la mancanza di un vero contraddittorio.

Ore 14 Sera, le anticipazioni di stasera 11 settembre 2025

Tutto pronto su Rai 2 per la seconda stagione di Ore 14 Sera, programma spin-off del talk pomeridiano di Milo Infante, che ieri pomeriggio è stato suo malgrado coinvolto in un siparietto a distanza con Pierluigi Diaco. Da stasera, infatti, il programma riparte dopo l’esperimento di inizio estate, andato piuttosto bene negli ascolti. I temi trattati saranno ancora una volta i casi di cronaca che stanno scuotendo il nostro Paese, dal giallo sulle morti di Liliana Resinovich e di Pierina Paganelli, fino al mistero sul delitto di Silvana Damato, la donna di 69 anni trovata cadavere nella sua casa in provincia di Milano.

Immancabili poi, gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco, più volte discussi nella passata edizione: tra le novità, l’arresto in Svizzera di Flavius Savu, condannato a 5 anni per estorsione ai danni dei religiosi del santuario della Bozzola. L’uomo collaborerà con la Procura di Pavia sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, collegato proprio da lui agli scandali del santuario mariano.

In studio, ancora una volta, accanto a Infante ci saranno gli opinionisti che il pubblico a imparato a conoscere bene anche a Ore 14: la psichiatra Sarah Viola, Monica Leofreddi, i giornalisti Piero Colaprico e Alessia Lautone e la criminologa Roberta Bruzzone. A loro, nei mesi scorsi, si era aggiunta, nel blocco dedicato a Garlasco, anche Selvaggia Lucarelli, e non è escluso sarà ancora presente.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera riparte l’11 settembre e andrà in onda per 8 puntate, ogni giovedì, fino al 30 ottobre. Se gli appuntamenti dovessero essere prolungati fino a 12, è probabile che il talk finirà entro dicembre. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibili in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

