Ore 14 Sera, Salvo Sottile torna su Garlasco tra Sempio e nuove prove: poi il giallo delle morte avvelenate con la ricina Oggi giovedì 1° ottobre 2026 in prima serata su Rai 2 torna in onda lo spin-off serale del programma di Rai 3: al centro della puntata anche la morte di Noemi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Garlasco, la ricina e la morte di Noemi Impellizzeri sono al centro della nuova puntata di Ore 14 Sera. Oggi giovedì 1° ottobre 2026, infatti, Salvo Sottile torna sui casi di cronaca che continuano a sollevare interrogativi, partendo dagli ultimi sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi e arrivando al giallo delle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 2 alle 21:20. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di stasera e le ultime news.

Ore 14 e il delitto di Garlasco, tra chiusura delle indagini e nuovi interrogativi

Il caso Garlasco torna al centro di Ore 14 Sera con gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Al centro della seconda puntata stagionale, infatti, ci saranno la chiusura delle indagini della Procura di Pavia e gli elementi raccolti dagli investigatori, con particolare attenzione all’attività del Ris e agli accertamenti che potrebbero incidere sui prossimi passaggi giudiziari. Sullo sfondo resta la posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio e protagonista di una richiesta di revisione del processo, mentre Andrea Sempio è al centro della nuova inchiesta della Procura pavese e si avvicina alla possibile conclusione della fase investigativa. Il confronto in studio si concentrerà dunque sui reperti, sulle analisi scientifiche e sulle prospettive processuali, distinguendo gli elementi già acquisiti agli atti dalle ricostruzioni ancora oggetto di verifica. Tra gli ospiti ci saranno il legale di Stasi, Antonio De Rensis, il generale Luciano Garofano e il professor Vittorio Fineschi, che illustrerà alcuni aspetti medico-legali e tecnici relativi al lavoro svolto sul caso.

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Le avvelenate dalla ricina e la morte di Noemi

L’altra grande pagina della puntata di oggi di Ore 14 Sera sarà dedicata al mistero delle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella. A fare il punto sarà Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni di Pavia, che ha individuato la presenza della sostanza nel sangue delle vittime. La vicenda resta al centro degli accertamenti e sarà approfondita anche alla luce delle persone ascoltate dagli investigatori: tra queste Gianni Di Vita, sentito più volte in Questura negli ultimi giorni. Salvo Sottile affronterà poi la morte di Noemi Impellizzeri, con la posizione di Toni Proietto, unico indagato, e la difesa della sorella, che respinge i sospetti sul fratello. In studio verrà ascoltata anche la madre della ragazza, che non ritiene convincente l’ipotesi del suicidio.

Quando e dove vedere Ore 14 stasera in tv e streaming (giovedì 1° ottobre 2026)

Condotto da Salvo Sottile, de Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 2. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del programma. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

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