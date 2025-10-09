Ore 14 Sera, Milo Infante e la nuova bufera sul caso Garlasco: "C'è un'altra persona". Ma di chi si tratta
Il conduttore ha promesso una rivelazione scioccante per questa sera, mentre le perquisizioni nella casa di Sempio hanno fatto emergere altri dettagli.
"Possiamo anticiparvi che sta per arrivare una bufera (sul Delitto di Garlasco, ndr) anche su un’altra persona che fa parte di questa vicenda, ma non dico altro (…) Ne parleremo giovedì". Con queste parole, dette due giorni fa nel suo talk pomeridiano, Milo Infante ha dato appuntamento al pubblico di Rai 2 con la nuova puntata di Ore 14 sera, in onda oggi, giovedì 9 ottobre. Lo spoiler del giornalista, fa presagire che stasera in trasmissione verranno fuori nuovi elementi scioccanti sulla morte di Chiara Poggi. Oltre ai recenti colpi di scena sul delitto nella villetta di via Pascoli, infatti, Infante promette nuove rivelazioni che sicuramente faranno discutere. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.
Ore 14 Sera, le anticipazioni su Garlasco di oggi, giovedì 9 ottobre
Grande attesa per il nuovo appuntamento con Ore 14 Sera, dopo l’annuncio di Milo Infante. Il conduttore, nella versione pomeridiana del suo talk, ha fatto sapere che questa sera sul Delitto di Garlasco è molto probabile scoppierà una "bufera", che si abbatterà su una persona che fa parte di questa vicenda. Di chi stesse parlando il giornalista non è dato sapere, ma sicuramente si tratta di qualcosa, o qualcuno, che farà discutere.
Questa nuova rivelazione arriva proprio mentre sul caso si sono aperti nuovi scenari, specie dopo l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, con l’accusa è di corruzione in atti giudiziari. Dalle ricostruzioni della pm Claudia Moregola, e del procuratore capo Francesco Prete, l’uomo nel 2017 avrebbe agito in modo da scagionare Andrea Sempio, motivo per cui sia nella sua casa, sia in quella della famiglia Sempio, che di altri militari coinvolti nelle indagini di quegli anni, sono state avviate delle perquisizioni.
Gli investigatori, come ha anche fatto sapere Pino Rinaldi nel suo Ignoto X, in onda su La7, avrebbero rinvenuto diversi oggetti come un computer, un quadernino con appunti sul caso di Garlasco, due ricevute di prelievo, la ricevuta di un bonifico da 6.349 euro in favore del generale Garofano, un libro di Gian Luigi Tizzoni, quattro fogli manoscritti e il memoriale di Kolundra Cleo Stefanescu, nipote di Flavius Savu. Tutti elementi potenzialmente utili per le indagini.
Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo
Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda per 8 puntate (oltre a quelle straordinarie), ogni giovedì, fino al 30 ottobre. Se gli appuntamenti dovessero essere prolungati fino a 12, è probabile che il talk finirà entro dicembre. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.
