Ore 14 Sera, si torna a Garlasco con il primo perito che analizzò la camminata di Stasi Questa sera, giovedì 9 aprile, Milo Infante torna anche sul caso Paganelli e sulla profanazione della tomba di Pamela Genini.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Nuovo appuntamento con Milo Infante e il suo Ore 14 Sera. Oggi, giovedì 9 aprile 2026, su Rai 2 il talk in versione serale torna con interessanti approfondimenti sui maggiori casi di cronaca che stanno facendo discutere ormai da mesi. Insieme a Piero Colaprico, Luca Fazzo, Luciano Garofano, Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo, Sarah Viola, Saverio Macrì, Emiliano Bezzon, Giada Bocellari, Alessia Lautone, Monica Leofreddi e molti altri, il conduttore aprirà la puntata sulle ultime novità sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, caso che ormai tiene banco in trasmissione e verranno mostrati dei documenti inediti ed esclusivi sulla vicenda. Spazio poi all’omicidio di Pierina Paganelli: mentre si è in attesa della nuova udienza di lunedì prossimo, in cui verrà ascoltato Louis Dassilva, in studio si farà particolare attenzione ad alcuni audio tra la moglie di Loris Bianchi e un’amica, in cui si mettono in discussione le dichiarazioni di Manuela, nuora della vittima, rispetto alle indagini della Procura di Rimini. Infine, come sempre, tutte le news sul Delitto di Garlasco.

Ore 14 Sera, si torna a Garlasco con il primo perito delle indagini

Dopo le news esclusive sulla profanazione della tomba di Pamela Genini e sul caso di Pierina Paganelli, Milo Infante riporta Ore 14 Sera sulla scena del Delitto di Garlasco. In puntata ci sarà, infatti, l’intervista al primo esperto che si occupò di analizzare la camminata di Alberto Stasi nella villetta di via Pascoli. L’uomo, in carcere per l’omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi, sostenne di aver compiuto dei passi all’interno della casa quel 13 agosto del 2007, quando raccontò di aver trovato il cadavere della giovane. Se nel 2009, nel primo grado del processo per l’omicidio, i passi compiuti da Stasi non furono oggetto di una perizia cinematica dettagliata, e il giudice assolse l’ex studente bocconiano anche sulla base dell’assenza di sangue sotto le sue scarpe, nei successivi gradi (2014) si sostenne che fosse quasi impossibile non entrare nell’abitazione senza sporcarsi le suole. Cosa si sa ora di nuovo?

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Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Il talk di Milo Infante si fermerà di nuovo a maggio per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, ma come sempre, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

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