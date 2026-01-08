Ore 14 Sera, il ritorno di Infante su Garlasco: si fa strada una nuova ipotesi sul movente Il talk in versione serale torna dopo la pausa natalizia con nuovi approfondimenti anche sulla strage a Crans-Montana.

Vacanze natalizie finite anche per Milo Infante che già lunedì scorso è tornato su Rai 2 con Ore 14. Il giornalista, terminata la pausa per le festività, è pronto anche a riprendersi la prima serata del secondo canale perché proprio da oggi, giovedì 8 gennaio 2026, riparte con Ore 14 Sera, la versione in prime time del suo talk. Tanti i casi di cronaca di maggior attualità che vengono approfonditi da Infante e i suoi ospiti ad ogni puntata, anche attraverso l’uso di testimonianze inedite, collegamenti in diretta, inchieste e il parere di esperti, sempre alla ricerca di far luce su verità ancora da scoprire, proprio come accade ormai da mesi per il Delitto di Garlasco, uno dei temi forti del programma.

Nell’appuntamento di questa sera, infine, anche un doveroso spazio alla strage di capodanno a Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 persone e altre 120 sono rimaste ferite. Ore 14 da giorni si sta occupando dell’evento e delle indagini e, proprio ieri, l’inviata Francesca Crimi, insieme a Marco Bonifacio, è stata aggredita da una persona "vicina ai proprietari di Le Constellation" con dell’acqua gelida, mentre la temperatura esterna era di -10 gradi. L’uomo ha aperto una pompa dell’acqua e l’ha rivolta contro la giornalista bagnandola completamente: "Si tratta di un atto vergognoso e vigliacco che colpisce una collega mentre svolge il proprio lavoro", aveva commentato Milo Infante in puntata.

Ore 14 Sera su Garlasco, le anticipazioni di oggi 8 gennaio 2026

Milo Infante e il suo talk di successo Ore 14 Sera, tornano su Rai 2 dopo la pausa natalizia. Da stasera, giovedì 8 gennaio, il giornalista riprenderà le fila dei maggiori casi di cronaca che ancora hanno molto da dire. Tra questi, il più dibattuto in aula e in Tv è sicuramente il Delitto di Garlasco. Dopo l’udienza con le conclusioni dell’incidente probatorio della perita super partes Denise Albani, tenutasi lo scorso 18 dicembre, l’omicidio di Chiara Poggi nasconde ancora molti punti da chiarire.

E mentre pare che sia certo che il DNA sotto le unghie della vittima appartenga ad Andrea Sempio, il movente del suo assassino è ancora da scoprire. Proprio su questo punto si proveranno a fare delle ipotesi a Ore 14 Sera, cercando di capire con metodi investigativi perché la giovane è stata uccisa. Infine, tra gli ospiti di questa puntata anche il generale Luciano Garofano, in studio per rispondere alle accuse di presunte manomissioni di alcune prove, come la presenza del DNA di Alberto Stasi sui pedali della bicicletta.

Questo elemento è stato discusso e portato alla luce dalla iena Alessandro De Giuseppe che anche a Zona Bianca aveva ipotizzato una sorta di scenario volto a incastrare Stasi nel 2007: "È arrivata una telefonata, da parte di qualcuno che stava indagando, in cui veniva detto: ‘datemi qualcosa per incastrare Stasi’. 15 minuti dopo appaiono 2.5g di DNA puro e pulito sui pedali della bicicletta". Questo DNA ‘pulito‘, pare non fosse presente alle prime indagini con il luminol, e inoltre sarebbe piuttosto anomalo dato che ritrovare materiale genetico puro e non contaminato su superfici come pedali di bici e suole di scarpe è una cosa decisamente strana e molto rara.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, va in onda anche nel 2026. Dopo la pausa natalizia, infatti, il talk di Milo Infante torna su Rai 2 dall’8 gennaio e, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

