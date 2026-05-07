Ore 14 Sera, Garlasco: la svolta dopo l'interrogatorio di Andrea Sempio e Marco Poggi Nel nuovo appuntamento con il talk di Milo Infante anche tutti gli aggiornamenti sulla profanazione della tomba di Pamela Genini.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Mentre il pomeridiano Ore 14 saluterà oggi il suo pubblico, andando in onda con l’ultima puntata di questa stagione, per lasciare posto al Giro d’Italia prima e ai Mondiali di calcio poi, Milo Infante va avanti con la versione prime time del suo talk. Stasera, giovedì 7 maggio 2026, un nuovo appuntamento di Ore 14 Sera è pronto per aggiornare gli spettatori con tutte le ultime novità sui maggiori casi di cronaca che stanno tenendo banco sui media e nelle aule dei tribunali. Il programma, inoltre resterà nel palinsesto di Rai 2 ancora per tutto il mese e oltre, con due appuntamenti anche al venerdì previsti per il 15 maggio e il 5 giugno.

Intanto, questa sera, ampio spazio al caso della profanazione della tomba di Pamela Genini, la donna uccisa a Milano il 14 ottobre 2025 a Milano nel quartiere Gorla. Per il suo femminicidio è stato accusato il suo ex compagno Gianluca Soncin, mentre ieri, nella caserma del comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo, è stato ascoltato un altro ex della 29enne, Francesco Dolci, in merito all’indagine sulla profanazione della tomba e il vilipendio del cadavere della vittima. Ovviamente, non mancherà un focus speciale sul Delitto di Garlasco, dopo gli interrogatori in Procura di Andrea Sempio e Marco Poggi.

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Ore 14 Sera, sviluppi su Garlasco dopo l’interrogatorio di Sempio e Marco Poggi

Dopo gli ultimi aggiornamenti sul caso di Pamela Genini, nel nuovo appuntamento di Ore 14 Sera, Milo Infante torna sul Delitto di Garlasco. Nella giornata di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, sono stati convocati alla procura di Pavia Marco Poggi, fratello di Chiara, e Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte della 26enne, uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Mentre il primo è stato ascoltato come teste e pare abbia riferito di non aver "Mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio", il secondo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti pare che abbiamo fatto ascoltare al nuovo indagato alcune intercettazioni inedite risalenti al 2025, e in cui, mentre si trovava in auto da solo, avrebbe ammesso: "Ho visto il video di Alberto e Chiara". La legale di Sempio, Angela Taccia, ha però smentito a Sky TG24 di aver sentito questi audio, sottolineando inoltre: "Il mio assistito non ha mai visto i video intimi di Chiara Poggi".

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Mentre il talk pomeridiano di Milo Infante si fermerà di nuovo per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, la versione serale continuerà fino a giugno e, come sempre, dopo la messa in onda, sarà visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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