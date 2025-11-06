Ore 14 Sera, Milo Infante su Garlasco: dalle parole di Savu, all'orario della morte di Chiara Poggi Nel nuovo appuntamento con il talk tutti gli aggiornamenti sulle nuove indagini del delitto: i nuovi colpi di scena e le dichiarazioni di Lovati.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo la puntata al buio della versione pomeridiana del talk in onda ieri, causa sciopero, Milo Infante torna questa sera, giovedì 6 novembre 2025, su Rai 2 con Ore 14 Sera. Il programma, ormai in onda da settembre, oltre ai 4 appuntamenti di inizio estate, andrà avanti ben oltre i rumor che lo davano per certo fino a dicembre. A confermare la presenza anche nel nuovo anno è stato lo stesso conduttore che, in un’intervista a Libero Magazine, ha chiarito che il talk resterà fermo al suo posto anche nel 2026. Con questa certezza, quindi, si va avanti insieme a ospiti ed esperti con cui ogni giovedì si discute dei casi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica negli ultimi mesi. Tra questi, il Delitto di Garlasco che, un colpo di scena dopo l’altro, sta tenendo banco in Tv e nell’attenzione del pubblico.

Ore 14 Sera, le anticipazioni su Garlasco di oggi, giovedì 6 novembre

Mentre Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, è stato intervistato a Chi l’ha visto? in merito alle ipotesi di corruzione che riguardano il padre dello stesso Sempio e l’ex procuratore Venditti, nella puntata odierna di Ore 14 Sera gli ultimi aggiornamenti sulle indagini del Delitto di Garlasco. Milo Infante, in studio con i suoi ospiti, racconterà al pubblico cosa sta accadendo nelle ultime ore: dalle ultime dichiarazioni di Flavius Savu, in carcere per aver ricattato don Vitali (ex rettore del Santuario della Bozzola), che continua a sostenere che esista un collegamento tra la morte di Chiara Poggi e il presunto giro di prostituzione e abusi sessuali consumatosi tra le mura del Santuario, al nuovo possibile orario del decesso della vittima in quel maledetto 13 agosto 2007, fino alla presunta corruzione in quello che ormai è definito il ‘sistema Pavia’ e le tre inchieste Clean in atto su magistrati, alti ufficiali dei carabinieri etc.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda anche nel 2026, dopo la pausa natalizia al via dal 18 dicembre prossimo. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

