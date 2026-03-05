Ore 14 Sera, Milo Infante torna col botto su Garlasco: l'indizio chiave della colazione di Chiara Poggi Dopo il lungo stop causa Olimpiadi, il giornalista torna per fare chiarezza sulla morte della 26enne mentre si attende la relazione di Cristina Cattaneo.

Finalmente Ore 14 Sera torna al suo posto su Rai 2. Stasera, giovedì 5 marzo 2026, la versione prime time del talk di Milo Infante si riprende il suo spazio dopo il lunghissimo stop a causa delle Olimpiadi di Milano Cortina. Mentre lo spazio pomeridiano è tornato in onda lunedì scorso, ora anche il pubblico del serale potrà di nuovo sintonizzarsi con il giornalista e i suoi ospiti, per conoscere tutti gli sviluppi sui casi di cronaca che stanno scuotendo l’Italia nell’ultimo periodo.

Dalla copertina in apertura puntata sulla guerra in Iran, passando poi per la drammatica vicenda del piccolo Domenico con tutti gli aggiornamenti dell’inchiesta, fino al caso della famiglia nel bosco che venerdì vedrà i due genitori Catherine Birmingham, Nathan Trevallion, protagonisti della perizia psichiatrica. Grande spazio, infine, a tutte le novità sul Delitto di Garlasco, di cui si discuterà in studio insieme a Piero Colaprico, Luca Fazzo, Luciano Garofano, Rita Cavallaro, Antonio De Rensis, Anna Vagli, Alessia Lautone, Monica Leoffreddi, Gomez e Borgonovo.

Ore 14 Sera riparte con il Delitto di Garlasco e la colazione di Chiara Poggi

Dopo un mese di stop Milo Infante torna con Ore 14 Sera e riprende le fila con gli ultimi aggiornamenti sul Delitto di Garlasco. Il giornalista e i suoi ospiti proveranno a fare chiarezza su quanto detto e quanto emerso nell’ultimo periodo, proprio ora che tutti attendo di conoscere la relazione dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura di Pavia nei mesi scorsi per fare nuovi accertamenti sul caso. In particola si aspetta di capire a che ora l’esperta daterebbe la morte di Chiara Poggi, importantissima per stabilire chi potesse essere con lei in quel momento, e se il nuovo indagato Andrea Stasi possa avere qualche ruolo nella sua morte.

L’orario del decesso aveva portato alla condanna di Alberto Stasi, ma se si dovesse scoprire altro la scena potrebbe venire ribaltata. In particolare si cerca anche di capire il contenuto dello stomaco della vittima, e se avesse o meno fatto colazione: "Fondamentale sarà quello che dirà Cristina Cattaneo sull’orario dell’omicidio, se lo posticipasse o lo anticipasse cambierebbe tutto", la genetista Marina Baldi a FanPage, aggiungendo che per capire il momento della morte esistono diversi fattori: "Ci si basa sul rigor mortis: sulle analisi del contenuto dello stomaco di Chiara Poggi quando è stata uccisa e sulle macchie postatiche, perché si trattano di elementi che hanno un tempo specifico per comparire. La dottoressa Cattaneo avrà fatto sicuramente un quadro deficitario perché all’epoca alcuni parametri non erano stati presi, tipo il peso che è un elemento che potrebbe modificare moltissimo il range della morte", ha precisato specificando che nello stomaco di Chiara Poggi quella mattina non c’erano resti di cibo in fase digestiva.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Il talk di Milo Infante si fermerà di nuovo a maggio per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, ma come sempre, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

