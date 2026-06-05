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Ore 14 Sera, colpo di scena sul finale di stagione: Milo Infante chiude con Garlasco

Con la puntata di questa sera, venerdì 5 giugno 2026, il giornalista si prepara a chiudere con questa edizione del talk in versione serale.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Finale di stagione per Milo Infante. Con la puntata di questa sera, venerdì 5 giugno 2026, il giornalista si prepara a chiudere con questa edizione di Ore 14 Sera, dando appuntamento al suo pubblico al prossimo settembre. Con uno share sempre in crescita, il talk in versione prime time ha saputo conquistare una buona fetta di telespettatori, grazie a uno stile riconoscibile, presenza costante e, ovviamente, tutte le novità sui casi di cronaca più recenti. Tra questi, a farla da padrone nel programma, oltre alla morte di Pierina Paganelli, la famiglia nel bosco, il giallo della ricina, la profanazione della tomba di Pamela Genini, è stato il Delitto di Garlasco e tutti colpi di scena che in quest’ultimo anno hanno continuato ad alimentare la curiosità del pubblico, ma soprattutto le indagini delle Procure coinvolte.

Ore 14 Sera, Infante chiude con un nuovo speciale su Garlasco

La morte di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007, ha ancora parecchi misteri da risolvere. Mentre per l’omicidio della giovane fu condannato 16 anni il fidanzato Alberto Stasi, ora le cose potrebbero ribaltarsi. Le indagini riaperte da un anno, infatti, pare indichino un altro assassino, e la Procura di Pavia indaga su Andrea Sempio. Tanto si è detto e tanto è ancora da dire e, mentre entrambi i protagonisti si dichiarano innocenti, anche il fratello della vittima, Marco Poggi, ha voluto dire la sua i televisione. "Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. (…) Si è iniziato a parlare anche di me, a fare ipotesi. Sai che non puoi farci niente, però…Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male", ha raccontato per la prima volta davanti alle telecamere di Quarto Grado. E mentre su Rete 4 andrà in onda questa sera la puntata con queste dichiarazioni, Milo Infante e il suo Ore 14 Sera si prepara a un nuovo colpo di scena.

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Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Mentre il talk pomeridiano di Milo Infante si è fermato per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, la versione serale chiude il 5 giugno e dà appuntamento ai telespettatori a settembre. Come sempre, però, tutte le puntate resteranno visibili in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

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