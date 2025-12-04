Ore 14 Sera, colpo di scena su Garlasco: il movente e il DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi Stasera - 4 dicembre - puntata ricca di novità con Milo Infante: dalle foto inedite, alle indiscrezioni choc sulla perizia di Albani.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il Delitto di Garlasco continua a tenere banco a Ore 14 Sera. I continui colpi di scena sulla morte di Chiara Poggi saranno uno dei temi centrali del talk di Milo Infante, in onda stasera, giovedì 4 dicembre 2025, su Rai 2. Il giornalista e i suoi ospiti, tutti tranne la criminologa Roberta Bruzzone che non sarà più tra il parterre in studio, torneranno sugli ultimi aggiornamenti del caso, ora che l’udienza del 18 dicembre si avvicina sempre di più. Quel giorno si sapranno le conclusioni dell’incidente probatorio della perita super partes Denise Albani, tra cui la paternità del DNA trovato sotto le unghie della vittima. Dalle indiscrezioni trapelate finora, pare che il materiale genetico non sia riconducibile a una singola persona, ma a una linea familiare maschile, ossia quella della famiglia di Andrea Sempio. E mentre questa notizia potrebbe ribaltare tutto, sono spuntate foto inedite dell’indagato, di fronte alla villetta di via Pascoli in quel 13 agosto 2017, oltre alla scoperta di un (presunto) movente ancora top secret.

Ore 14 Sera, le anticipazioni di oggi 4 dicembre 2025

Milo Infante torna sul Delitto di Garlasco anche questa sera, nella nuova puntata di Ore 14 Sera. Tantissimi gli aggiornamenti sul caso, a cominciare da deposito della perizia sugli esiti delle analisi condotte dalla genetista Denise Albani e dai dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo, nominati dalla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli. Tra i tanti dati elaborati, quello più discusso è il DNA trovato sotto e sulle unghie di Chiara Poggi: pare, infatti, ci sia una compatibilità tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due margini ungueali di Chiara e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio.

Una notizia, questa, che ribalterebbe quanto dichiarato dal professor Francesco De Stefano durante il processo di appello bis ad Alberto Stasi, cioè che quel Dna maschile era troppo degradato e contaminato per fornire una "indicazione positiva di identità". E mentre le parti si preparano a dare battaglia su questo punto, sono spuntate diverse foto di Andrea Sempio risalenti al giorno dell’omicidio di Chiara. A farle emergere è stata Francesca Bugamelli, creatrice del canale Bugalalla Crime, che ha ricevuto gli scatti direttamente dalla fotografa che li ha realizzati, Stefania Villani. Infine, come si legge sul sito Rai, pare che dall’accusa sia filtrata un’indiscrezione che parla di movente trovato a carico del nuovo indagato, ma è ancora tutto top secret.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda anche nel 2026, dopo la pausa natalizia al via dal 18 dicembre prossimo. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

