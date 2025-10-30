Ore 14 Sera, Milo Infante su Garlasco: colpi di scena e indagini ribaltate. Le ultime news Milo Infante, confermato in versione serale su Rai 2 fino a dicembre, torna sull'omicidio di Chiara Poggi che le ultime novità delle indagini.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Questa sera, giovedì 30 settembre 2025, Milo Infante torna su Rai 2 con un nuovo appuntamento di Ore 14 Sera. E se molti si aspettavano che questa fosse la puntata finale del talk, il successo ottenuto dalla trasmissione ha convinto la Rai a confermarla fino a dicembre, proprio come sussurravano i rumor di inizio settembre. Il giornalista e la sua squadra di esperti e opinionisti, quindi, è pronta per aggiornare il pubblico sugli ultimi sviluppi dei maggiori casi di cronaca nera che stanno scuotendo il Paese, non ultimo il Delitto di Garlasco. Ancora tante le novità e i colpi di scena sul caso e le nuove indagini in atto, che pare potrebbero addirittura ribaltare clamorosamente tutto quello che finora si pensava di sapere sulla morte di Chiara Poggi. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di questa sera.

Ore 14 Sera, le anticipazioni su Garlasco di oggi, giovedì 30 ottobre

Grazie all’ottimo share conquistato, Ore 14 Sera, spin-off del talk pomeridiano di Milo Infante, andrà in onda fino a dicembre. Inizialmente previsto per soli 8 appuntamenti, il giornalista ha saputo conquistare la sua solida fetta di pubblico e riportare in alto gli ascolti del giovedì sera di Rai 2, convincendo così mamma Rai a continuare la messa in onda. Oltre ai risultati, però, anche le clamorose ultime novità sul Delitto di Garlasco hanno bisogno di un palco per essere raccontate, e quello di Infante pare il più adatto, specie dopo così tanto tempo dedicato all’argomento.

In questi giorni tante le novità sul caso e sulle nuove indagini, che pare potrebbero addirittura ribaltare tutto quello finora emerso. Tutto è stato messo in discussione: dalla dinamica dell’assassinio all’orario della morte fino agli alibi delle persone coinvolte, passando anche per l’ipotesi di corruzione dell’intero ‘sistema Pavia’ dopo l’apertura dell’inchiesta sull’ex procuratore Mario Venditti. Una svolta potrebbe essere vicina, o almeno è questa la sensazione che traspare, e anche Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, si è detto fiducioso: "Alberto ha la speranza di vedere finalmente affermata la propria estraneità ai fatti" ha dichiarato l’avvocato a È Sempre Cartabianca.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda, secondo le ultime notizie riportate anche da Davide maggio, fino a dicembre. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

