Ore 14 Sera, Infante torna su Garlasco e Andrea Sempio convocato in Procura In puntata anche gli aggiornamenti su Pamela Genini, la Famiglia nel bosco e il 'giallo della ricina'.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Ultimi colpi di coda per Ore 14 Sera prima dello stop per lasciare posto al Giro d’Italia. Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, Milo Infante torna su Rai 2 con una nuova puntata del suo talk di approfondimento in versione prime time, pronto a raccontare tutti gli ultimi aggiornamenti sui maggiori casi di cronaca. Si parte con le novità sul caso di Pamela Genini e la concreta possibilità che a profanare la sua tomba al cimitero di Strozza, nella Bergamasca, sia stato Domenico Dolci, ex fidanzato rimasto amico della vittima. Un punto anche sugli sviluppi della Famiglia nel bosco e la nuova perizia che parla di "incapacità genitoriale" dei due genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Spazio poi alle indagini sul ‘giallo della ricina‘ avvenuto a Campobasso, dove hanno perso la vita Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025 all’ospedale Cardarelli dopo l’intossicazione nella loro abitazione. Infine, come sempre chiusura dedicata al Delitto di Garlasco.

Ore 14 Sera torna su Garlasco, colpo di scena su Andrea Sempio

Tantissimi gli aggiornamenti di cronaca nella puntata odierna di Ore 14 Sera. Dopo il punto su Pamela Genini, la Famiglia nel bosco e il ‘giallo della ricina’, Milo Infante torna anche sulle ultime news sul Delitto di Garlasco. È delle scorse ore la notizia della convocazione in Procura di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi che dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio, alle ore 10. La nuova richiesta di interrogatorio, per il 38enne da parte dei pm pavesi, arriva a pochi giorni dalla chiusura delle indagini ed è probabile che il procuratore Fabio Napoleone e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano vogliano chiarire alcuni elementi emersi nell’ultimo periodo come la questione dell’impronta 33 sulle scale che portano alla cantina della villetta di via Pascoli e che per gli inquirenti sarebbe una traccia lasciata proprio dall’assassino.

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Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Il talk di Milo Infante si fermerà di nuovo a maggio per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, ma come sempre, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

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