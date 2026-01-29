Ore 14 Sera, Milo Infante chiude su Garlasco con il giudice Vitelli e Giada Bocellari: confronto serrato Tra i temi di quest'ultima puntata prima dello stop causa Olimpiadi, anche l'emergenza sicurezza e il femminicidio di Federica Torzullo.

Ultima puntata per Ore 14 Sera, prima del lungo stop previsto a febbraio. Stasera, giovedì 29 gennaio 2026, Milo Infante torna con un nuovo appuntamento del suo talk in versione serale per parlare dei maggiori casi di cronaca che stanno scuotendo l’Italia. Il programma, in onda su Rai 2 alle 21.20, si fermerà poi per tutta la durata delle Olimpiadi di Milano-Cortina esattamente con quello in fascia pomeridiana, dato che il secondo canale sarà la rete ufficiale delle gare. Si torna quindi stasera con una puntata ricca di argomenti, dall’emergenza sicurezza, dopo la feroce aggressione a due giornalisti del programma, passando per il femminicidio di Federica Torzullo e il Delitto di Garlasco con due ospiti in studio per un dibattito molto interessante.

Ore 14 Sera su Garlasco, le anticipazioni di oggi 29 gennaio 2026

In questo ultimo appuntamento con Ore 14 Sera prima dello stop annunciato, Milo Infante e i suoi ospiti torneranno anche sulle novità sul Delitto di Garlasco. Mentre la difesa di Andrea Sempio ha chiesto un incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi, si parla ancora di movente, che potrebbe proprio nascondersi dentro a uno dei computer. In studio per parlare del caso e dei nuovi sviluppi, anche il giudice Stefano Vitelli, magistrato che assolse Stasi in primo grado e che ancora oggi nutre parecchi dubbi su delle criticità che ancora non hanno risposta e che ricordava anche in un’intervista a Vanity Fair: dall’alibi informatico che vede Stasi a lavoro sulla tesi la mattina dell’omicidio, all’impronta nel bagno che potrebbe risalire alla sera prima dopo la pizza mangiata insieme a Chiara, fino a quei 23 minuti in cui di suppone sia stato commesso il delitto, una finestra temporale "di problematica compatibilità" con un crimine del genere. In puntata anche Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, e fermamente convinta della sua innocenza. Tra il giudice e l’avvocata assisteremo a un dibattito estremamente interessante, e sicuramente le riflessioni da fare saranno parecchie.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, va in onda anche nel 2026. Dopo la pausa natalizia, infatti, il talk di Milo Infante è tornato su Rai 2 dall’8 gennaio e si fermerà a febbraio per poi tornare il 5 marzo sempre alla stessa ora. Inoltre, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

