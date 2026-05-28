Ore 14 Sera, Infante punta tutto su Garlasco e il faccia a faccia con De Rensis In puntata Milo Infante parlerà anche della macchina di fango contro la trasmissione.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Puntuale come ogni giovedì, Milo Infante torna su Rai 2 con la versione prime time del suo talk. Oggi, 28 maggio 2026, Ore 14 Sera si riprende la scena con tutti gli aggiornamenti sui maggiori casi di cronaca che stanno scuotendo l’Italia, oltre al consueto focus sul Delitto di Garlasco con un faccia a faccia inedito con il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. In puntata anche una nuova risposta all’avvocato Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, già destinatario di una dura replica da parte del giornalista dopo vari attacchi alla trasmissione. "Una macchina di fango", dice una fonte interna a Ore 14 Sera, che verrà analizzata nel corso dell’appuntamento, portando alla luce le varie accuse e illazioni mosse al programma. Infine, spazio anche a un approfondimento su giallo della ricina, il delitto in cui hanno perso la vita Antonella Di Ielsi e la figlia, Sara Di Vita decedute a fine dicembre scorso. Gli investigatori si stanno concentrano su un dolce preparato da una zia di famiglia durante le festività natalizie e hanno chiamato negli uffici della squadra mobile di Campobasso Gianni Di Vita e la figlia Alice, per essere ascoltati come persone informate sui fatti. Al momento nessuna pista viene esclusa.

Ore 14 Sera, faccia a faccia con De Rensis e Garlasco in primo piano

Nuova querele annunciata dagli avvocati di Stefania Cappa contro il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, che questa sera sarà protagonista di un faccia a faccia nello studio di Milo Infante su Rai 2. In puntata, ovviamente, si parlerà a lungo di tutti gli ultimi aggiornamenti sul Delitto di Garlasco, compresa la versione dei consulenti della difesa di Andrea Sempio, che rigettano in toto la ricostruzione della procura di Pavia sulla scena del crimine e l’eventuale presenza del loro assistito nella villetta di via Pascolo quel 13 agosto del 2027, giorno in cui Chiara Poggi fu assassinata. La consulenza medico-legale e tecnica depositata dal team difensivo vuole smontare l’impianto accusatorio contro il 37enne e rigetta radicalmente il valore della traccia biologica chiave.

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Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Mentre il talk pomeridiano di Milo Infante si è fermato per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, e tornerà a settembre, la versione serale continuerà fino a giugno e, come sempre, dopo la messa in onda, sarà visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

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