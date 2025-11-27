Ore 14 Sera, Milo Infante e i retroscena su Garlasco: enigma scontrino, DNA e perizie informatiche. Le ultime news In attesa dell'udienza del 18 dicembre, sono ancora tanti i nodi da sciogliere sulla morte di Chiara Poggi: se ne parla stasera 27 novembre su Rai 2 con Milo Infante.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La cronaca di Milo Infante torna con un nuovo appuntamento. Questa sera, giovedì 27 novembre 2025, su Rai 2 il conduttore terrà le fila del suo talk Ore 14 Sera, insieme a tanti ospiti ed esperti. Temi della puntata alcuni dei più terribili casi che stanno scuotendo l’Italia, tra cui le indagini sul Delitto di Garlasco, riaperte dopo 18 anni dalla morte di Chiara Poggi. Mentre tutti attendono l’udienza del 18 dicembre prossimo, per sapere le conclusioni dell’incidente probatorio della perita super partes Denise Albani, continuano a spuntare dettagli che non fanno altro che ingarbugliare ancora di più questa vicenda: dal famoso scontrino, probabile alibi di Andrea Sempio, alle vecchie perizie informatiche sul pc di Alberto Stasi, fino all’ipotesi che la prova regina, ossia le tracce di DNA sotto e sulle unghie della vittima, attribuite al 37enne nuovo indagato, non sia più così certa.

Ore 14 Sera, le anticipazioni di oggi 27 novembre 2025

Nella nuova puntata di Ore 14 Sera, in onda dalle 21.20 su Rai 2, si torna a parlare dei casi di cronaca che ancora cercano una verità. Oltre allo spazio dedicato a Liliana Resinovich e alle nuove informazioni portate in Questura da Visentin, in cui si parla di un uomo a cui la vittima avrebbe chiesto dei sacchi neri, si tornerà anche sul Delitto di Garlasco. Tantissimi ancora i nodi da sciogliere sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta la mattina del 13 agosto nella villetta di via Pascoli: ci sono ancora dubbi sulla provenienza e credibilità del famoso scontrino che fungerebbe da alibi per Andrea Sempio, come anche le vecchie perizie informatiche che pare diano ragione a Stasi. Ma anche le tracce di DNA sulle unghie della vittima, pare siano di nuovo messe in discussione. Nel mezzo, nuove dichiarazioni dell’ex legale di Sempio, Massimo Lovati e il continuo rinvio dell’inchiesta de Le Iene, annunciata come esplosiva ma che è stata fermata. Parecchie di queste domande, si spera, troveranno risposta nell’udienza del 18 dicembre con le conclusioni dell’incidente probatorio della perita super partes Denise Albani, presentate quel giorno davanti al giudice per le indagini preliminari.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda anche nel 2026, dopo la pausa natalizia al via dal 18 dicembre prossimo. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche