Ore 14 Sera, puntata choc su Garlasco: in studio anche Manuela Bianchi e la sua verità sul caso Paganelli Dai segreti nascosti nel pc di Chiara Poggi alla prima volta di Bianchi nello studio di Milo Infante: cosa vedremo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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La nuova puntata di Ore 14 Sera parte con un focus sul recentissimo e preoccupante fatto di cronaca che ha scosso l’Italia nella giornata di ieri: l’accoltellamento di una professoressa di francese da parte di un suo studente 13enne nel bergamasco. Sarà questo il tema in apertura nell’appuntamento di questa sera, giovedì 26 marzo 2026, con il talk di Milo Infante che, con i suoi ospiti proverà a ricostruire l’accaduto e a raccontare tutti gli aggiornamenti. In studio, poi, ci sarà anche un ampio spazio dedicato a Manuela Bianchi, ospite nel programma per la prima volta, per raccontare la sua verità sulla morte della suocera Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre del 2023 a Rimini. In chiusura di puntata si tornerà anche sul Delitto di Garlasco con le ultime news sul caso.

Ore 14 Sera, per la prima volta in studio Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli

Nella puntata di oggi di Ore 14 Sera si torna a parlare della morte di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni assassinata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre del 2023 nel garage del suo palazzo a Rimini. Per il suo omicidio è in carcere l’unico indagato, Louis Dassilva, vicino di casa della vittima ed ex amante della nuora, Manuela Bianchi. Proprio quest’ultima sarà ospite per la prima volta stasera nel talk di Milo Infante, per raccontare la sua verità sulla morte della suocera. Mentre si attende la prossima udienza, fissata per domenica 30 marzo, in cui Dassilva sarà interrogato in aula e potrà fornire la propria versione dei fatti, la donna, indagata solo per favoreggiamento, racconterà su Rai 2 cosa ricorda di quei terribili giorni.

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Garlasco, a Ore 14 un nuovo scoop sul pc di Chiara Poggi

La puntata di Ore 14 Sera chiuderà con un ampio spazio dedicato agli aggiornamenti sul Delitto di Garlasco. Tra le novità alcuni scoop sul pc di Chiara Poggi e sulle navigazioni riscontrate al suo interno: secondo un esperto della trasmissione, pare che il computer non venisse usato solo dalla vittima, ma anche da soggetti terzi. Chi sono? E cosa facevano sul quel pc? Inoltre, si tornerà anche sulle gemelle Cappa , sul mistero degli audio segreti, e su tutti i ‘veleni’ che ancora circondano questo caso da decenni.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Il talk di Milo Infante si fermerà di nuovo a maggio per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, ma come sempre, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:30

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