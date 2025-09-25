Ore 14 Sera, Infante sui retroscena di Garlasco: l'enigma del Santuario e l'altra arma del delitto. Le ultime news Nella nuova puntata del talk, in onda stasera 25 settembre su Rai 2, si torna a parlare della morte di Chiara Poggi con tutti gli aggiornamenti sul caso.

Tornato su Rai 2 con la versione pomeridiana del suo talk, dopo la lunga pausa per fare spazio allo sport con i Mondiali di Atletica e i Mondiali di Pallavolo maschile, Milo Infante va in onda stasera, giovedì 25 settembre 2025, con una nuova puntata di Ore 14 Sera. In questo terzo appuntamento in prime time con il programma di approfondimento, seguito e molto commentato sui social, il giornalista e i suoi ospiti discuteranno ancora una volta dei maggiori casi di cronaca nera che hanno scosso l’Italia. Ovviamente si tornerà anche sul Delitto di Garlasco, tema cavallo di battaglia del programma, con gli ultimi aggiornamenti sulle indagini. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Ore 14 Sera, le anticipazioni su Garlasco di oggi, giovedì 25 settembre

Terzo appuntamento questa sera con la nuova edizione di Ore 14 Sera. Dopo le prime 4 puntate serali in onda la scorsa stagione, prese di mira dai social per la presunta mancanza di contradditorio in studio, il talk di Milo Infante pare abbia cambiato rotta. Una settimana fa, infatti, il pubblico aveva apprezzato il nuovo approccio del conduttore, molto più calmo e meno colpevolista sul Delitto di Garlasco.

Proprio di questo caso, tra gli altri, si tornerà a parlare oggi: si discuterà ancora della relazione (per ora secretata) di 300 pagine del RIS di Cagliari e dei nuovi retroscena sul Santuario della Bozzola, soprattutto alla luce degli audio di Flavius Savu, l’ex latitante rumeno condannato a 5 anni di carcere per estorsione ai danni dell’ex rettore del santuario, fatti ascoltare da Massimo Giletti nel suo Lo Stato delle Cose (Qui tutti i dettagli).

Sicuramente, poi, si parlerà anche dell’arma del delitto che ha ucciso Chiara Poggi, mai ritrovata e tutt’ora tema di forte dibattito tra le parti. Pare, infatti, che possa essercene più di una, dato che, come riportava Il Giornale, "La nuova consulenza avrebbe rilevato una scena del crimine profondamente diversa da quella del 2007 e ci sono diversi aspetti da approfondire: tra questi anche una ferita rotonda sul lato sinistro del capo di Chiara Poggi, ferita inferta con un’arma diversa da quella del delitto".

