Ore 14 Sera, Milo Infante svela nuovi retroscena su Garlasco (e Lovati lo attacca) Il giorno della morte di Chiara Poggi, Andrea Sempio potrebbe non essere mai andato a Vigevano: ecco chi sta provando a smontare il suo 'alibi'.

Le indagini sul Delitto di Garlasco continuano a infittirsi. Dopo 18 anni dalla morte di Chiara Poggi, avvenuta nell’agosto del 2007, il caso si fa ancora più difficile da risolvere, con nuove testimonianze, nuovi indagati, e colpi di scena pronti a ribaltare le idee dell’opinione pubblica, e quello che finora sembrava essere certo perfino per gli inquirenti. Stasera, giovedì 23 ottobre 2025, tornerà su questo caso di cronaca Ore 14 Sera, il talk di Milo Infante che, in veste serale, si occuperà di analizzate tutti gli ultimi aggiornamenti sul delitto. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Ore 14 Sera, le anticipazioni su Garlasco di oggi, giovedì 23 ottobre

Mentre Massimo Lovati ha sparato a zero contro Milo Infante e Ore 14 Sera ("Il peggior programma"), nell’ultima puntata di Falsissimo, da oramai qualche giorno gli è stato revocato il mandato come legale di Andrea Sempio. Ora le cose per il 37enne potrebbero complicarsi ulteriormente, e questa sera, nel talk del giornalista, si discuterà ancora una volta proprio di lui e delle ultime novità sul Delitto di Garlasco, come anche dell’ultimissimo e clamoroso colpo di scena che lo vede protagonista.

Stando al Corriere della Sera, e alla notizia poi riportata ieri anche a Mattino Cinque, ci sarebbe un supertestimone che smonta l’alibi dello scontrino di Andrea Sempio, "E che ora rischia di far crollare definitivamente uno dei punti decisivi della difesa del nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Ne sono convinti gli inquirenti pavesi che nelle ultime ore sono risaliti a una persona informata sui fatti ascoltata sul caso", si legge sul quotidiano.

Lo scontrino di cui si parla è quello che Sempio portò ai carabinieri nel corso del suo secondo interrogatorio nel 2008, un anno dopo l’assassinio di Chiara Poggi, e che avrebbe dovuto confermare la presenza dell’uomo a Vigevano proprio il 13 agosto 2007, giorno in cui la vittima fu uccisa. Ora, però, le cose potrebbero cambiare drasticamente dato che il supertestimone che si è presentato in procura afferma, senza se e senza ma, che "Lo scontrino del 13 agosto del 2007 non l’ha fatto Andrea Sempio e nessuno dei suoi familiari. Ha spiegato tutto nel dettaglio, ha raccontato ogni particolare e soprattutto avrebbe documentato quanto stava affermando", ha spiegato Federica Panicucci aggiungendo che "I carabinieri ritengono il soggetto ‘assai credibile’, sono già partite attività volte ad avere riscontro su questo dichiarato ed è stata informata subito la Procura di Pavia".

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda per 8 puntate (oltre a quelle straordinarie), ogni giovedì, fino al 30 ottobre. Se gli appuntamenti dovessero essere prolungati fino a 12, è probabile che il talk finirà entro dicembre. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

