Ore 14 Sera, Infante ospita Francesco Dolci e poi svela un colpo di scena su Garlasco L'ex fidanzato di Pamela Genini afferma con forza di non aver profanato la tomba della giovane uccisa nel 2025: in trasmissione anche lo scandalo escort e il delitto di Foggia.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Mentre manca sempre meno allo stop di Ore 14 Sera causa Giro D’Italia, Milo Infante si prepara a nuova puntata ricca di colpi di scena. Questa sera, giovedì 23 aprile 2026, il conduttore è pronto per tornare in onda su Rai 2 con il suo talk in versione serale, per dare al pubblico tutti gli aggiornamenti sui maggiori casi di cronaca. Con ascolti sempre in crescita, sia nel pomeriggio della rete che nel prime time, il programma presenterà un’inchiesta inedita sulle notti milanesi e lo scandalo sui calciatori coinvolti in un giro di escort. Spazio ancora alla profanazione della tomba di Pamela Genini, con Francesco Dolci ospite in studio: l’ex fidanzato della donna uccisa a febbraio 2025 nega di essere mai stato al cimitero di notte, e di essere coinvolto. Infine, tutte le novità sul delitto di Foggia e la morte di Dino Carta, ucciso con tre colpi alle spalle, e un focus molto interessante su Garlasco.

Ore 14 Sera, colpo di scena sul Delitto di Garlasco

Le indagini sul Delitto di Garlasco, riaperte circa un anno fa dopo quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, sembrano arrivare a un punto cruciale. Pare, infatti, che dai nuovi elementi e perizie, specie quella della dottoressa Cattaneo depositata alla Procura di Pavia, sia ipotizzabile l’assenza di Alberto Stasi sul luogo del delitto all’ora indicata, perché occupato con la tesi. Anche la posizione di Andrea Sempio, nuovo indagato per la morte della giovane, pare ingarbugliata, mentre continuano a spuntare altre testimonianze: dal vicino che abita accanto alla villetta di via Pascoli, che ha svelato la presenza di un auto la sera prima del delitto con due uomini all’interno, a un altro che dice di aver visto qualcuno la mattina presto di quel terribile 13 agosto 2007. Chi ha ucciso Chiara, quindi, potrebbe essere qualcuno che non la conosceva poi così bene?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Il talk di Milo Infante si fermerà di nuovo a maggio per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, ma come sempre, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche