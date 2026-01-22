Ore 14 Sera, il mistero su Garlasco si infittisce: Infante torna su delitto, movente e doppio killer
Nella nuova puntata della versione serale del talk, anche gli aggiornamenti sul femminicidio di Federica Torzullo.
Ore 14 Sera torna con un nuovo appuntamento. Stasera, giovedì 22 gennaio 2026, il talk in versione serale di Milo Infante va in onda su Rai 2 con la penultima puntata prima dello stop causa Olimpiadi invernali 2026. Il programma, infatti, si fermerà per tutto il mese di febbraio (come la sua versione pomeridiana), per tornare con una nuova diretta giovedì 5 marzo, visto che il secondo canale di Stato sarà la rete ufficiale dei Giochi olimpici, con gare trasmesse nell’arco dell’intera giornata. Come sempre, anche questa sera si tornerà a parlare dei casi di cronaca che stanno scuotendo l’Italia negli ultimi giorni, insieme a esperti e ospiti in studio. Oltre a tutti gli aggiornamenti sul Delitto di Garlasco, Infante si soffermerà anche sul femminicidio di Federica Torzullo, ora che il marito Claudio Carlomagno ha confessato di averla uccisa.
Ore 14 Sera su Garlasco, le anticipazioni di oggi 22 gennaio 2026
Dalla morte di Federica Torzullo, con le confessioni del marito Carlomagno e il reato di femminicidio contestato all’uomo per la prima volta da quando è stata introdotta la nuova legge, agli aggiornamenti sul Delitto di Garlasco. A Ore 14 Sera si torna a parlare ancora una volta della morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto del 2007 e, nonostante in carcere per il suo omicidio ci sia l’ex fidanzato Alberto Stasi, i punti da chiarire sono ancora molti. Il nuovo indagato, Andrea Sempio, attende di sapere se verrà o meno rinviato a giudizio, mentre si cerca ancora di capire il movente che ha spinto l’assassino a uccidere la 26enne. Nel frattempo di continua a discutere sulla possibilità che a compiere il delitto non sia stato un solo killer, o che comunque nella villetta di via Pascoli quella mattina ci fossero più persone. A smentire questa ipotesi, come altri indizi su questa linea, il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli.
Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo
Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, va in onda anche nel 2026. Dopo la pausa natalizia, infatti, il talk di Milo Infante è tornato su Rai 2 dall’8 gennaio e, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.
