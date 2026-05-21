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Ore 14 Sera, ancora misteri a Garlasco: la verità sui capelli neri nel lavandino di casa Poggi

In puntata anche la strage di Modena e la nuova perizia di Pillon sulla famiglia nel bosco.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo lo speciale di venerdì scorso, Milo Infante torna su Rai 2 per occuparsi della cronaca italiana. Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, va infatti in onda una nuova e attesissima puntata di Ore 14 Sera, in cui il giornalista farà il punto, insieme a ospiti ed esperti, su tutti gli aggiornamenti dei casi di nera ancora aperti. Nel corso dell’appuntamento si parlerà della strage di Modena, che ha visto diverse persone venire investite lo scorso sabato pomeriggio da un auto guidata da Salim El Koudri. Spazio poi alle ultime notizie sulla famiglia nel bosco di Palmoli, con la nuova perizia richiesta da Simone Pillon, il nuovo legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, dove si legge che "i consulenti di parte Tonino Cantelmi e Martina Aiello hanno depositato le osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio nel caso della famiglia Trevallion-Birmingham (…) oltre 300 pagine che, con solide argomentazioni scientifiche e un corredo logico-argomentativo supportato da un copioso apparato di note e riferimenti alla più attuale letteratura in materia, mette in luce gli inemendabili e severi errori della perizia" di controparte. Infine, come di consueto, in finale di trasmissione un focus sul Delitto di Garlasco, con particolare attenzione ai capelli neri rinvenuto nel lavandino di casa Poggi.

Ore 14 Sera su Garlasco, la verità sui capelli neri nel lavandino di casa Poggi

Milo Infante torna sul Delitto di Garlasco anche nella puntata di Ore 14 Sera in onda dalle 21.30 circa su Rai 2. Mentre la Procura generale è a lavoro per la revisione del processo, si attendono le contro consulenze che la difesa di Andrea Sempio depositerà per replicare alle risultanze dell’inchiesta. Ma intanto nuovi dettagli della scena del crimine tornano ad alimentari dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi. Come i capelli neri trovati nel lavandino del bagno della villetta di via Pascoli, ora elemento di forte dubbi su chi pensa che non possa esserci stata una pulizia profonda del lavabo, tanto da eliminare impronte, DNA e sangue, senza portare via anche quei capelli. Di chi sono? Come mai non sono mai stati analizzati?

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Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Mentre il talk pomeridiano di Milo Infante si fermerà di nuovo per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, la versione serale continuerà fino a giugno e, come sempre, dopo la messa in onda, sarà visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

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