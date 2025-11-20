Ore 14 Sera su Garlasco, la scena del delitto cambia ancora e la Bpa parla chiaro: un solo killer Milo Infante torna su Rai 2 con tutti gli ultimi aggiornamenti sulla morte di Chiara Poggi e i maggiori casi di cronaca che stanno scuotendo il Paese.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo la puntata in seconda serata la scorsa settimana, causa tennis, Ore 14 Sera è pronto a tornare su Rai 2 con un nuovo appuntamento. Stasera, giovedì 20 novembre 2025, Milo Infante e i suoi ospiti riprenderanno le fila dei maggiori casi di cronaca nera che stanno scuotendo il Paese. Tanti gli aggiornamenti, soprattutto sul Delitto di Garlasco, divenuto uno dei temi centrali della trasmissione. Tra questi ci sono le ultime scoperte emerse dalla relazione Bpa (Bloodstain pattern analysis) condotta dal colonnello Andrea Berti, comandante del Ris di Cagliari, dove le dinamiche del delitto vengono ribaltate, rispetto alle ricostruzioni precedenti. Inoltre, la perizia pare sottolineare che a uccidere Chiara Poggi sia stato un solo killer, escludendo così le varie tesi di più persone sulla scena del crimine.

Ore 14 Sera, le anticipazioni di oggi 20 novembre 2025

Il Delitto di Garlasco continua a sorprendere e sono tanti i colpi di scena che ogni giorno vengono fuori dalle nuove indagini, o dalle dichiarazioni dei tanti soggetti coinvolti. Nella puntata di oggi di Ore 14 Sera, Milo Infante e i suoi ospiti proveranno a fare il punto della situazione, a iniziare dalle novità emerse dalla nuova Bpa. La perizia ribalta tutto e, oltre a ribadire che a uccidere Chiara Poggi sia stata una sola persona, stabilirebbe che l’aggressione sia avvenuta in quattro fasi distinte, dalla porta d’ingresso fino alla cantina e al tavolinetto vicino al telefono.

La scena del delitto verrebbe così ridefinita e smontata ancora una volta e, nonostante la relazione sia ancora riservata, le indiscrezioni parlano di una nuova macchia di sangue, messa in luce dalla difesa di Stasi, che sposterebbe il luogo del delitto nella scala che porta al seminterrato. Sotto la lente di ingrandimento anche le indagini sui presunti casi di corruzione avvenuti nel 2017, specie dopo gli ultimi sviluppi emersi dall’interrogatorio di Silvio Sapone, ex maresciallo considerato dalla Procura di Brescia come una sorta di braccio destro dell’ex pm Venditti, sospettato di aver favorito all’epoca l’archiviazione di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda anche nel 2026, dopo la pausa natalizia al via dal 18 dicembre prossimo. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

