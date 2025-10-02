Ore 14 Sera, Milo Infante spinge su Garlasco dopo le nuove indagini su Sempio: le ultime news Dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, il talk riparte con gli ultimi aggiornamenti sulla morte di Chiara Poggi.

Dopo ben due appuntamenti in onda la scorsa settimana, Milo Infante torna con il suo Ore 14 Sera. Oggi, giovedì 2 ottobre 2025, la versione serale del talk riprende con la sua consueta puntata su Rai 2, dove ritroveremo il giornalista insieme a esperti e ospiti pronti a discutere dei maggiori casi di cronaca nera degli ultimi mesi. Nell’ultima trasmissione, il conduttore è stato chiamato a fare gli straordinari dopo i recenti sviluppi sul Delitto di Garlasco, e l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Anche stasera, si torna quindi a parlare della morte di Chiara Poggi, con nuovi interrogativi e aggiornamenti sul caso. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Ore 14 Sera, le anticipazioni su Garlasco di oggi, giovedì 2 ottobre

Quinto appuntamento, dopo il bis di settimana scorsa, con Ore 14 Sera. Milo Infante torna stasera su Rai 2 per aggiornare il suo pubblico sugli sviluppi dei maggiori casi di cronaca che hanno scosso l’Italia intera negli ultimi mesi. Grande spazio, come sempre, verrà dato alle nuove indagini sul Delitto di Garlasco, specie dopo l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. L’accusa è di corruzione in atti giudiziari, e dalle ricostruzioni della pm, Claudia Moregola, e del procuratore capo, Francesco Prete, l’uomo che nel 2017 avrebbe agito in modo da scagionare Andrea Sempio. Ieri sera ‘Chi l’ha visto’ ha svelato una nuova intercettazione non trascritta di quest’ultimo (Qui i dettagli).

Si parlerà anche dell’esito delle perquisizioni nelle abitazioni di Venditti, dei familiari di Sempio e degli altri militari coinvolti nelle indagini di quegli anni, ma sicuramente si farà riferimento anche ai documenti inediti sull’ex magistrato, di cui si è parlato in anteprima a Chi l’ha visto? (Qui i dettagli). Tanti gli interrogativi, specie sul flusso di denaro (oltre 40mila euro) interno alla famiglia Sempio proprio a ridosso dell’interrogatorio del figlio: avranno davvero pagato Venditti per scagionarlo?

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda per 8 puntate (oltre a quelle straordinarie), ogni giovedì, fino al 30 ottobre. Se gli appuntamenti dovessero essere prolungati fino a 12, è probabile che il talk finirà entro dicembre. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibili in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

