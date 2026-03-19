Ore 14 Sera, su Garlasco regna il mistero: movente e arma del delitto ancora sconosciuti
Milo Infante torna questa sera, giovedì 19 marzo 2026, su tutte le novità sulla morte di Chiara Poggi e i maggiori fatti di cronaca.
Milo Infante torna su Rai 2 con il suo talk in versione prime time, Ore 14 Sera. Nella nuova puntata, in onda stasera giovedì 19 marzo 2026, il giornalista e i suoi ospiti riprenderà le fila dei maggiori casi di cronaca che stanno scuotendo il nostro Paese negli ultimi mesi, senza tralasciare gli argomenti di attualità come l’imminente referendum sulla Giustizia e gli aggiornamenti sulla famiglia nel bosco. Come sempre, poi, gran parte dello spazio della trasmissione sarà dedicato a tutte le news e gli sviluppi sulle indagini sul Delitto di Garlasco, mentre si attende con ansia di conoscere la relazione dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura di Pavia nei mesi scorsi per fare ulteriori accertamenti sul caso. In studio, come sempre, diversi esperti come Piero Colaprico, Luca Fazzo, Luciano Garofano, Rita Cavallaro, Antonio De Rensis, Anna Vagli, Alessia Lautone, Monica Leofreddi e molti altri.
Ore 14 Sera su Garlasco: DNA, arma del delitto e pista informatica
Se nello scorso appuntamento di Ore 14 Sera si era a lungo discusso del contenuto della cartella ‘Militare‘ nel pc di Alberto Stasi, questa sera Milo Infante torna sul Delitto di Garlasco con altri aggiornamenti. In studio si discuterà ancora del possibile movente che ha spinto l’assassino a uccidere Chiara Poggi quel 13 agosto del 2007, ma anche dell’ipotetico ruolo di Andrea Sempio in questo crimine. L’uomo, nuovo indagato nel caso, è ancora in attesa di sapere se verrà rinviato a giudizio per la morte della giovane, e la sua difesa continua a lavorare per raccogliere ogni elemento a suo favore. Tra i tanti misteri, inoltre, rimane anche quello sull’arma del delitto usata quel giorno nella villetta di via Pascoli: "Abbiamo ricostruito la testa di Chiara Poggi con le ferite dell’omicidio per fare le analisi sull’arma del delitto", ha svelato Armando Palmegiani a FanPage. L’ex poliziotto, ora consulente del team difensivo di Sempio, ha spiegato come si siano concentrati su questo aspetto, chiarendo, però, di non poter dire se si tratti o meno del famoso martello di cui si è discusso per 19 anni: "Non posso svelare quale secondo noi sia l’arma usata nell’omicidio dopo i nostri risultati, ma sicuramente posso dire che è compatibile con tutti i tagli trovati sulla testa della ragazza durante l’autopsia".
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Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo
Ore 14 Sera, ripartito l’11 settembre scorso, è tornato in onda il 5 marzo 2026 dopo un mese di stop per far posto alle Olimpiadi. Il talk di Milo Infante si fermerà di nuovo a maggio per lasciare spazio su Rai 2 al Giro d’Italia, ma come sempre, dopo la messa in onda, sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.
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