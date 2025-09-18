Ore 14 Sera, dopo le critiche si torna a Garlasco: nella villetta c'era un solo killer. Le ultime news Secondo appuntamento serale con Milo Infante: tra le anticipazioni tutti gli aggiornamenti sulla morte di Chiara Poggi.

Mentre la versione pomeridiana del talk è ferma per una settimana, per fare spazio allo sport con i Mondiali di Atletica e i Mondiali di Pallavolo maschile, su Rai 2 è tutto pronto per la seconda puntata della nuova stagione di Ore 14 Sera. Oggi, giovedì 18 settembre 2025, in prima serata, Milo Infante torna con i suoi ospiti a parlare dei maggiori casi di cronaca nera degli ultimi mesi, come la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco, vero cavallo di battaglia del talk. Più volte il caso è stato dibattuto in studio, e ogni volta sui social non sono mancate le critiche, specie da chi ha fortemente contestato la mancanza di un vero contraddittorio.

Ore 14 Sera su Garlasco, le anticipazioni di oggi, giovedì 18 settembre 2025

Dopo le prime 4 puntate di prova della scorsa estate, Ore 14 Sera è stato confermato nei nuovi palinsesti e gli appuntamenti previsti sono passati addirittura a 8. Questa sera, su Rai 2, va in onda il secondo, dove Milo Infante e i suoi ospiti torneranno a parlarci degli ultimi aggiornamenti sul delitto di Garlasco. Le indagini sulla morte di Chiara Poggi, infatti, continuano a distanza di 18 anni, e le ipotesi che vorrebbero un colpevole diverso da Alberto Stasi si fanno sempre più largo. Negli ultimi giorni il RIS di Cagliari, nelle vesti del colonnello Andrea Berti, ha depositato in Procura a Pavia il rapporto sul delitto dove pare si evidenzi una "dinamica completamente diversa" rispetto a quella ipotizzata nel 2007.

Usufruendo delle più moderne tecnologie, il Ris sarebbe riuscito a ricostruire sia la dinamica che l’intera scena del crimine, incluse le impronte, le tracce e gli indizi, non presi in considerazione finora. Sebbene il contenuto di questa relazione non verrà condiviso per ora nemmeno con gli avvocati di Andrea Sempio e la difesa di Alberto Stasi, il BPA – Bloodstain Pattern Analysis (disciplina che si occupa dello studio delle macchie di sangue), pare porti alla considerazione che nella villetta di via Pascoli a Garlasco ci fosse un solo killer.

