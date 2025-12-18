Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco e la svolta in aula: oggi l'incidente probatorio che può cambiare tutto Milo Infante torna con la versione serale del talk, e tutti gli aggiornamenti sul caso che oggi verrà discusso in tribunale.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Ci siamo. Oggi, 18 dicembre 2025, è la data attesissima che vedrà in aula l’udienza con le conclusioni dell’incidente probatorio della perita super partes Denise Albani, tra cui la paternità del DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Questa sera, su Rai 2, anche Milo Infante con il suo Ore 14 Sera tornerà sul caso e sulle che verrà discusso in tribunale, cercando di far luce sui molti aspetti che ancora sono avvolti dal mistero. Da settimane non si fa altro che parlare delle nuove indagini e dell’esito degli esami della perita, che ricondurrebbero il materiale genetico analizzato alla linea familiare maschile della famiglia di Andrea Sempio. Spazio in puntata anche al caso della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham, Nathan Trevallion e i loro tre figli, di cui si discuterà con gli ospiti e gli esperti in studio, tra cui ci sarà anche il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Ore 14 Sera su Garlasco, le anticipazioni di oggi 18 dicembre 2025

La puntata di stasera, forse l’ultima prima della pausa natalizia, vedrà Milo Infante tornare sul Delitto di Garlasco, dopo aver saltato la diretta di Ore 14 di mercoledì 17 dicembre. Proprio oggi, infatti, si terrà in Tribunale l’udienza con le conclusioni sull’incidente probatorio nell’ambito delle indagini su Andrea Sempio. Secondo le analisi della perita Denise Albani il DNA esiste compatibilità tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due margini ungueali di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico di Sempio. Per la difesa, invece, si tratterebbe di tracce dovute al fatto che il 37enne e la vittima avessero toccato gli stessi oggetti nei giorni precedenti l’omicidio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In aula oggi anche la relazione del Ris di Cagliari sulla Bloodstain Pattern Analysis (BPA), l’esame che analizza la forma e la distribuzione delle macchie di sangue (tra cui la famosa impronta 33), e che dovrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire le dinamiche dell’omicidio. Per farlo, lo scorso 9 giugno i carabinieri erano tornati nella villetta di via Pascoli, mappando in 3d tutti gli spazi della scena del crimine. Sono veramente tanti i punti ancora da chiarire sulla morte di Chiara Poggi, uno su tutti il movente che avrebbe spinto qualcuno a ucciderla.

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda anche nel 2026, dopo la pausa natalizia al via dal 18 dicembre prossimo. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche